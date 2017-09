Eine Frage der Perspektive

Es ist nicht das erste anonyme Flugblatt in dieser Angelegenheit. Schon im Juni kursierte in Pfungen ein nicht unterzeichneter Flyer im Vorfeld der Gemeindeversammlung. Zwei Wurfsendungen, ein Ziel: Ein geplanter Landabtausch zwischen dem Kanton und der Firma Eskimo Textil zur Aufwertung der Töss soll verhindert werden. Über das Geschäft, das an der Gemeindeversammlung im Juni Gegner aus dem Vorbruggenquartier auf den Plan gerufen hat, wird am 24. September abgestimmt.

Worum geht es? Der Kanton möchte im Gebiet Vorbruggen den Gewässerraum der Töss aufwerten und die Radroute dort definitiv festlegen. Dafür braucht er Bauland von der Eskimo Textil AG, deren Grundstück an die Töss grenzt. Genau genommen werden für die kantonalen Vorhaben 1008 Quadratmeter benötigt. Im Gegenzug soll die Eskimo als Kompensation gleich viel Land erhalten. Dieses würde der angrenzenden Landwirtschaftszone entnommen und der Bauzone zugeschlagen.

Weniger dicht und ökologisch

Durch den Zugewinn des Landstücks könnte die Eskimo ihre geplante Überbauung, die aus sechs Mehrfamilienhäusern besteht, gegen Osten hin ausdehnen. Dafür müsste weniger nah an die Dättlikonerstrasse gebaut werden, sagt die Bauherrin. Dem Pfungemer Gemeinderat gefällt das Projekt und er würde die damit einhergehende ökologische Aufwertung begrüssen.

Für die Bewohner des Vorbruggenquartiers aber hätte die Umzonung des Agrarlandes in Bauland teils unangenehme Folgen. «Es ist ein Affront, auf so einem kleinen Grundstück ein Haus hinzustellen und einem so die Sicht zu versperren», beschwerte sich denn auch ein Anwohner an der Gemeindeversammlung im Juni. Das anonyme Flugblatt, das gegenwärtig in Pfungen kursiert, trägt den Titel «Stopp dem Bauwahn». Die Natur sei zu erhalten. «Es braucht kein zusätzliches Bauland an der Töss.» Zuerst sei vorhandenes Bauland zu nutzen, wird darin gefordert.

Gemeindepräsident Max Rütimann (SVP) ist über diese Art des anonymen Mitmischens nicht glücklich. «Das Flugblatt enthält unkorrekte Aussagen.» Mit dem Landabtausch werde kein «zusätzliches Bauland» geschaffen, betont er. «Bei der Umzonung entsteht kein einziger zusätzlicher Quadratmeter Bauland.» Die Umzonung spreche hingegen der Töss mehr Raum zu und gewährleiste eine Aufwertung des Gewässerraumes im Sinne von naturnaher Gestaltung, Ökologie und Erholung. «Ein Nein zur Umzonung verhindert dies», ist der Gemeindepräsident überzeugt. Die Gemeindeversammlung hiess im Juni den Umzonungsantrag gut, beschloss jedoch mit mehr als einem Drittel der Stimmen, das Geschäft auch an die Urne zu bringen. (Der Landbote)