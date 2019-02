Eine Frau fiel in eine Baugrube, der Unternehmer stand deshalb vor Gericht

Es regnete leicht an diesem Herbstmorgen vor zweieinhalb Jahren. Um sechs Uhr früh hatte sich eine 57-jährige Frau auf den Weg quer durch ein Tösstaler Dorf gemacht. Sie war wie jede Woche unterwegs, um ein Haus zu putzen. Dabei wählte sie stets einen feldigen Kiesweg ohne Strassenbeleuchtung. Reine Routine. «Vielleicht war sie noch nicht ganz wach, so früh am Morgen», sagte der Anwalt der Frau gestern vor dem Bezirksgericht in Pfäffikon.

Denn plötzlich, so die Darstellung der Frau, glitt sie aus und landete mehrere Meter tief in einer Baugrube. Dabei brach sie sich ihren linken Oberschenkel sowie Unterarm. Immerhin: Via Telefon konnte sie ihren Sohn alarmieren. Im Spital operierte man den Oberschenkelknochen.

Seit diesem Vorfall vor zweieinhalb Jahren sei sie bis heute krankgeschrieben, sagte ihr­Anwalt, an der gestrigen Verhandlung am Bezirksgericht in Pfäffikon nahm die Verunfallte nicht teil. «Sie kann nicht so lange schmerzfrei sitzen», sagte die Tochter, die im Publikum sass, zur Abwesenheit der Mutter. Der Anwalt schätzt, dass sie sich wohl nie mehr vollständig vom Unfall erholen werde.

Keine Warnlichter montiert

Anwesend war dafür der Beschuldigte. Ein kräftiger Mann Ende vierzig, der ein Bauunternehmen im Dorf führt. Ihm warf die Staatsanwaltschaft fahrlässige schwere Körperverletzung vor, weil er die Baustelle nicht korrekt abgesperrt haben soll. Das bestritt der Beschuldigte jedoch: «Wir haben wie immer alles sauber mit Doppellatten abgesperrt.»

Zudem hätte die Verunfallte die Baustelle auch bei schlechten Sichtverhältnissen sehen müssen, war der Beschuldigte überzeugt. So befanden sich vor dem Graben zwei einmetrige Aushubhügel und ein Kompressor. Durch das Streulicht aus einem nahe gelegenen Quartier herrsche auch nie komplette Dunkelheit. «Das habe ich ein Jahr darauf unter ähnlichen Bedingungen extra noch einmal überprüft», sagte der Beschuldigte, der allerdings zugab, die orangen Warnlichter nicht angebracht zu haben. Seine Begründung: Es ist ein privater Feldweg, auf dem Fahrverbot herrscht.

Als Beweis für die korrekte Absperrung hatte der Verteidiger mehrere Fotos der Baustelle eingereicht. Sie stammten vom Tag vor dem Unfall. Darauf sind doppellattige Absperrungen zu sehen. Ausser beim Unfallort. Dort ist nur eine Latte angebracht. «Das war aber nur tagsüber, so konnten wir besser arbeiten», sagte der Beschuldigte. Abends habe man sie immer wieder angebracht.

Sohn sah nur eine Holzlatte

Der Sohn des Opfers hatte bei seiner Rettungsaktion jedoch nur eine Latte gesehen, wie er gegenüber der Staatsanwaltschaft aussagte. Diese sei nur an einer Seite eingehängt gewesen, das andere Ende am Boden gelegen. Der Verteidiger verwendete eine Aussage des Sohnes wiederum zu seinen Gunsten: «Er sagte aus, die Baustelle aus etwa fünf Metern erkannt zu haben.»

Dies im Gegensatz zur Verunfallten, die keine Baustelle erkannt haben will. Der Verteidiger wies auch darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren bereits zweimal einstellen wollte. Beim ersten Mal entschied das Obergericht dagegen, beim zweiten Mal tauchte plötzlich eine neue Zeugin auf.

Diese gab an, am Vorabend des Unfalls beinahe in die offene Baugrube gefallen zu sein. Der Verteidiger nannte die Aussagen der Zeugin unglaubhaft und vermutete, dass diese parteiisch aussagte. Der Anwalt der Klägerin fand es hingegen «zumindest merkwürdig», dass der Bauunternehmer am Tag des Unfalls die Polizei nicht alarmiert hatte.

Erst zehn Tage später reichte die Tochter der Verunfallten eine Strafanzeige ein. Als der Polizist beim Unfallort auftauchte, war der Graben aber bereits wieder zugeschüttet. Eine Spurensicherung war unmöglich. Die Staatsanwaltschaft forderte vom Beschuldigten eine Busse von 2500 Franken plus eine bedingte Geldstrafe von 10800 Franken. Der Anwalt der Klägerin verlangte zudem noch eine Parteientschädigung sowie Schadenersatz und Genugtuung für seine verunfallte Klientin.

«Dünne Beweislage»

Das Bezirksgericht sprach den Unternehmer nach einstündiger Beratung jedoch frei. Über den Schadenersatz an die Klägerin soll das Zivilgericht entscheiden. Zudem erhielt der Unternehmer noch eine Prozessentschädigung von 15500 Franken, um seine Anwaltskosten zu reduzieren.

Die Richterin nannte die Beweislage von Staatsanwaltschaft und Klägerin «relativ dünn». Der Sturz sei von niemandem beobachtet worden, eine Spurensicherung habe es nicht gegeben. Aufgrund der Fotos der Baustelle vom Vortag würden zudem die Aussagen des Opfers und der Zeugin nicht überzeugen. «Denn die Möglichkeit, dass die Absperrung am Abend vor dem Unfall komplett abgebaut wurde, sprengt den Rahmen der Logik», sagte die Richterin.

Dass tagsüber eine Latte bei der Absperrung herausgenommen worden sei, um besser arbeiten zu können, erscheine dem Gericht hingegen plausibel. Wie die Frau genau in die Baugrube gefallen sei, «das können wir uns nicht erklären», sagte die Richterin und schloss damit die Verhandlung.

