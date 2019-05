Eine Tauschbörse der besonderen Art

«Ich habe im vergangenen Jahr eine tolle Pflanze von hier mitgenommen», erklärt eine ältere Dame, ihr Mann nickt zustimmend. Jetzt bringe sie Setzlinge mit, die sie nicht mehr in ihrem Garten möchte. «Ist es auch in Ordnung, wenn ich mehr Setzlinge mit nach Hause nehme, als ich mitgebracht habe», fragt die Dame Heidi Hürlimann. Diese lacht und meint: «Selbstverständlich, nehmen sie mit, was sie gebrauchen können.»

Heidi Hürlimann, die mit ihrem Mann einen Bauernbetrieb in Kefikon betreibt, hat vor acht Jahren den Setzlingsmarkt ins Leben gerufen. Sie ist Präsidentin der Landfrauen Winterthur. Sie und andere Landfrauen fanden es eine tolle Idee, dass man Ableger von Pflanzen aus dem eigenen Garten tauschen kann und dabei Leute zusammen bringt. Sie fügt hinzu: «Natürlich ist das Beisammensein und der gemeinsame Austausch genau so wichtig wie das Tauschen.»

Die Leute bringen ganz unterschiedliche Pflanzen, so sind etwa Kakteen in verschiedenen Grössen zu finden. Oder Krautstiel und Tomatensetzlinge. «Heute Morgen brachte jemand einen Kastaniensetzling und ein anderer einen Setzling einer Felsenbirne. Die waren natürlich schnell wieder weg», erklärt die Bäuerin und dreifache Mutter.

Dalien sind nicht so beliebt

Nicht so beliebt sind Dahlien, darum liegen noch etliche Zwiebeln in den Kisten. «Das hat auch damit zu tun, dass die Leute im Herbst die Zwiebeln nicht anschreiben und dann im Frühling nicht mehr wissen, welche Farbe die Blumen haben», gibt Heidi Hürlimann zu bedenken. Sie vergrabe dann jeweils die übrig gebliebenen Zwiebeln und schreibt sie an, nachdem sie sie im Herbst wieder ausgegraben hat. «So weiss ich immer, welche Farbe sie haben.»

Neben den Pflanzen verkaufen die Landfrauen selber gebackenes Brot und Zöpfe. Und die Gäste können sich an Kaffee und Kuchen stärken. Der Erlös kommt dem Sozialwerk Ländliche Familienhilfe zu Gute. «In den vergangenen Jahren konnten wir immer um die 700 Franken spenden», freut sich die Landfrau.

Setzlinge von Bioterra

Neben den Stauden und Setzlingen von Privaten können die Gartenfreunde Pflanzen bei der Regionalgruppe Frauenfeld/Winterthur von Bioterra erstehen. Bioterra ist eine Organisation, die sich für Bio- und Naturgärten einsetzt. An diesem Setzlingsmarkt verkaufen sie neben einer Vielzahl von Tomaten, darunter pro Specia-Rara-Sorten, auch diverse Salat- und Gemüsesetzlinge sowie Kräuter.

«Wir haben zahlreiche Setzlinge im Angebot, die es bei Grossverteilern nicht zu kaufen gibt», erklärt Susi Burgermeister von der Regionalgruppe Bioterra. Sie denke da zum Beispiel an Tomatensorten wie Ochsenherz, Berner Rosen oder die Cherrytomaten Sardegna. Es sei für sie wichtig, dass man Sorten kultiviere, die nicht mehr so weit verbreitet seien. Das trage auch zur Biodiversität bei, was je länger je wichtiger werde, da es viele Pflanzenarten gar nicht mehr gebe. Sogar SRF unterstützt dieses Ansinnen und hat die Mitmachaktion «Mission B» für mehr Biodiversität in der Schweiz ins Leben gerufen. (Der Landbote)