Eine Zeitreise in der Villa Flora

«Nur Männer sind genial und schöpferisch. Und wenn Frauen doch einmal künstlerisch begabt sind, haben sie Haare auf den Zähnen und gehören ins Irrenhaus.» So beginnt die neuste Aufführung des Vereins Frauenstadtrundgang. «Von der Muse geküsst – Frauen und Kunst in Winterthur um 1900» thematisiert die hohe Hürde, die Frauen im frühen 20. Jahrhundert nehmen mussten, um Kunst auszuüben. Der Rundgang mit gespielten Szenen ist eine Adaption eines Frauenstadtrundgangs von 2016, gestern Abend wurde er zum ersten Mal in der Villa Flora durchgeführt.

Nur als Modell gefragt

Egal ob Malerin, Bildhauerin oder Grafikerin: Künstlerinnen hatten es um die Jahrhundertwende nicht leicht. Frauen waren in der Künstlerszene in weiten Kreisen nicht gerne gesehen, an Kunstschulen wurden sie nicht angenommen. Aktmalerei war für sie verboten, nur Modellstehen war ihnen gestattet.

«Von der Muse geküsst» ist der erste Frauenstadtrundgang, der in einem Gebäude stattfindet. Marschieren ­– oder zumindest flanieren – müssen die Besucher trotzdem. Sie werden Zimmer für Zimmer durch die Villa geführt, und in jedem Raum wird eine andere historische Figur vorgestellt. Vier Künstlerinnen aus Winterthur lernt man so kennen: von Emma Sulzer-Forrer, der schüchternen Hausfrau aus gutem Hause, bis zur nervösen Handwerkerin Georgette Klein.

Cello und Interaktionen

Die Spielszenen bieten einen plastischen Einblick in das Leben der vier Frauen. Dabei erzählen die Schauspielerinnen abwechselnd mit einer Erzählerin. Auch das Publikum wird angesprochen. «Welches Konfekt soll ich den Gästen anbieten?», fragt zum Beispiel eine Bedienstete.

Aufgelockert wird das Ganze durch musikalische Zwischenspiele der Cellistin Sabine von Werra. Schauspiel, Musik und Ausstellung gehen fliessend ineinander über, das gestaltet den Rundgang kurzweilig. Nicht zuletzt ist der Rundgang eine der letzten Gelegenheiten, die Villa Flora in ihrer alten Form zu erleben. In vier Jahren will die Stadt die Villa als dritten Standort des Kunstmuseums wiedereröffnen. Bis dahin wird sie umgebaut und bleibt leer.

Hedy und Arthur Hahnloser hatten der Nachwelt eine Sammlung mit Werken verschiedenster Künstlergruppen von internationalem Wert hinterlassen. Ein Teil davon war ab 1995 in Wechselausstellungen in der Villa Flora zu besichtigen. Im Moment weilt die Sammlung im Kunstmuseum Bern, von wo sie zur Wiedereröffnung zurückkommen soll.

Hedy Hahnloser, die ihr Leben der Kunst gewidmet hat, erscheint auf dem Rundgang ganz zum Schluss als Stimme aus dem Off, mit einem mahnenden Appell: «Sorgen wir dafür, dass die Kunst am Leben bleibt.»

Den Rundgang «Von der Muse geküsst» gibt es je dreimal am 4., 5., 11. und 12. Mai. Bis Redaktionsschluss waren bereits alle Vorstellungen ausverkauft. (Der Landbote)