Eine eigene Endlager-Kommission

Nagra-Experiment mit Nasa-Sonde

Im zentralen Zürcher Weinland, wo vielleicht das Endlager für hochradioaktive Abfälle gebaut wird, beginnt die etwa 110 Meter dicke Opalinustonschicht in circa 540 Metern Tiefe. Diese Schicht entstand vor 180 bis gut 175 Millionen Jahren durch Ablagerungen im Meer. Der Ton hält radioaktive Teilchen besonders gut zurück und ist damit die zentrale Sicherheitsbarriere im Endlager. Denn nach rund 10 000 Jahren sind die Metallbehälter mit den radioaktiven Abfällen durchgerostet. Wie gut der Opalinuston als Barriere ist, das prüft die Nagra in diversen Experimenten. Um die Ausbreitung radioaktiver Teilchen im Opalinuston voraussagen zu können, führt die Nagra seit 20 Jahren sogenannte Diffusionsexperimente durch. Mit Diffusion ist die natürliche Bewegung von Molekülen und Atomen gemeint. Um diese Bewegung im Opalinuston zu messen, verwendet die Nagra neu eine Sonde, welche die Nasa bereits auf dem Mars eingesetzt hat. Das Langzeitexperiment im Felslabor Mont Terri funktioniert vereinfacht gesagt wie folgt: Am Anfang steht die Frage, wie schnell sich radioaktive Teilchen im Opalinuston durch Diffusion bewegen. Dazu werden vier Löcher in den Ton gebohrt. In das eine Loch wird eine Lösung gespritzt, deren Teilchen mit den radioaktiven Teilchen in den wesentlichen Eigenschaften identisch sind. In den benachbarten Beobachtungsbohrlöchern befindet sich die besagte Sonde. Sie misst, wie lange es dauert, bis die Teilchen in diesen Löchern angekommen sind. Diese Messungen erfolgen über zehn Jahre. Laut den Modellrechnungen der Nagra kommen die ersten Teilchen in 2,7 Jahren im ersten Bohrloch an. Für 45 Meter im Opalinuston benötigt ein bestimmtes radioaktives Teilchen rund 200 000 Jahre. mab