Eine neue Kirche fürs Embrachertal

An der Tannenstrasse 95, dort, wo früher Hunde und Katzen ihre Ferien verbrachten, ist in eineinhalb Jahren Arbeit das Gemeindezentrum der FEG Embrach mit Büros und einer Spielgruppe entstanden. Ein Fest zur Eröffnung musste aber abgesagt werden. «Das Einweihungsfest ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben», versprach Pastor Philemon Ressnig indes. Theodor Schüpbach, Präsident der Baukommission, führte die Presse so oder so durch das Haus und berichtete, wie der Bau mithilfe der freiwillig Mitarbeitenden der christlichen Gemeinde entstanden sei. Von jung bis sehr erfahren, hätten sich alle Gemeindeglieder tatkräftig an den Arbeiten beteiligt, erzählte Schüpbach. «Bei den Abbrucharbeiten und dem Aufstellen der Wände beteiligten sich auch Kinder und Jugendliche.»

Finanziert wurde das 3,5-Millionen-Franken-Projekt durch den Innerschweizer Investor Theo Kipfer. Er ist Besitzer des Gebäudes und vermietet es an die FEG Embrach. «Theo Kipfer stand von Beginn weg hinter dem Projekt und war bereit, die hohe Summe aufzuwenden, weil er an die Zukunft und das Wachstum der Gemeinde glaubt», sagte Lienhard Müller. Die Baukosten verschlangen rund 2 Millionen Franken.

Mit dem grosszügigen Haus will die Freie Evangelische Gemeinde auf vielfältige Weise einen Begegnungsort für die Menschen im Embrachertal schaffen. Sie wurde im Jahr 1991 gegründet und war 25 Jahre im Dorfkern an der Amtshausgasse zu Hause. Die Gemeinde hat 68 Mitglieder, sonntags treffen sich bis zu 100 Menschen zum Gottesdienst und zum Kids-Programm. Pastor Philemon Ressnig erklärte mit einem Bibelwort, was dem Neubau und der Zukunft des Begegnungszentrum zugrunde liegt: «Wenn nicht der Herr das Haus baut, so mühen sich umsonst, die daran bauen.»

Kochen für Kita und Mittagstisch

Die Sanierung erwies sich allerdings als schwieriger denn erwartet. «Rasch wurde klar, dass eine einfache Sanierung des Erdgeschosses nicht möglich war», erläuterte Schüpbach. Der Eingriff im 40-jährigen Haus würde grösser ausfallen als geplant, bei den Abbrucharbeiten stellte sich heraus, dass sämtliche Fenster erneuert werden mussten, ebenso die in die Jahre gekommene Ölheizung, welche durch eine umweltfreundliche Luftwärmepumpe ersetzt wurde.

Im Erdgeschoss befinden sich der Jugendraum, ein Sitzungsraum – die Spielgruppe des Familienclubs Embrach ist seit Januar dort eingemietet. In der professionell ausgerüsteten Küche wirkt während des Schuljahrs eine Köchin und bereitet die Mahlzeiten für die Kinder der 2011 von FEG-Mitgliedern als Verein gegründeten Kita Gwundertrucke, welche nun in den Räumlichkeiten an der Amtshausgasse eingemietet ist. Dieses Gebäude ist im Besitz der FEG Embrach. Vier Büros sowie die Wohnung des Hauswartspaars befinden sich im Mittelgeschoss.

Freiwilligenarbeit und unbezahlter Urlaub

Den Höhepunkt des Gebäudes bildet buchstäblich der Saal im Obergeschoss. Dieses Stockwerk wurde auf das bestehende Gebäude aufgebaut. Der Saal bietet Platz für 200 Personen; auf der Bühne können sich die Musiker ausleben. Die gemütliche Café-Bar lädt zum Verweilen ein. «In der Aufstockung des Gebäudes bestand die Herausforderung in der Berechnung der Statik», sagte Theodor Schüpbach.

Die über 2000 Stunden Arbeit der Freiwilligen haben es ermöglicht, dass die Gemeinde das Grossprojekt finanziell stemmen kann. Sowieso sei es eine grosse Herausforderung gewesen, die Arbeiten der Profis und der Freiwilligen zu koordinieren. Zwei junge Männer der Gemeinde – Emanuel Klinger, ausgebildeter Zimmermann, und der gelernte Landwirt und Polymechaniker Andreas Bänninger – vermittelten zwischen den Einsätzen der Freiwilligen und den Fachleuten, sodass diese ungestört arbeiten konnten. «Emanuel und Andreas haben für das Projekt unbezahlten Urlaub genommen, und substanziell zum Erfolg beigetragen», betonte Schüpbach. Vereinspräsident Lienhard Müller fügte hinzu: «Die Zusammenarbeit war nicht immer einfach und brauchte Fingerspitzengefühl, damit alles klappte und die Arbeiten professionell erstellt werden konnten.»