Noch letzte Woche weilte er in den Bündner Bergen: Venanzi Maissen, Bademeister des Schwimmbades in Oberwinterthur. Schon kurz nach dem Eröffnungsapéro am 4. Mai schloss er die Badi und reiste in seinen Heimatkanton. Er wartete dort auf bessere Zeiten, sprich, wärmeres Wetter. Es habe schlicht keinen Sinn gemacht, das Freibad weiter offen zu halten, sagt Maissen. Das Wetter sei zu schlecht und das Wasser zu kalt gewesen. Das sei für ihn jetzt die siebte Saison in Winterthur. «Aber einen so schlimmen Saisonstart habe ich hier noch nie erlebt», sagt Maissen.

Obschon es jetzt nicht sonderlich wärmer geworden ist, reiste er am Wochenende wieder nach Winterthur. «Es gab eine technische Störung.» Da habe er vor Ort sein müssen. Aber auch die Badi Oberi selber hat seit gestern Sonntag wieder offen. «Denn selbst wenn wir derzeit keine Gäste haben, kann es ja trotzdem sein, dass in den nächsten Tagen jemand ein Abo oder einen Sportpass bei uns kaufen will.» Zudem nutze er jetzt die Zeit, um noch einige Unterhaltsarbeiten zu erledigen.

Wolfi: 300 Gäste am 1. Mai

Im Gegensatz zu Oberi sind die Tore der anderen Badis seit der Eröffnung stets offen geblieben. Trotz der bisher eher kühlen Witterung. Bereits seit dem 1. Mai geöffnet hat die Badi Wolfensberg. «Am Eröffnungstag besuchten uns immerhin 300 Badegäste», erinnert sich Betriebsleiter Matteo Taormina. Selbst an den regnerischen Tagen in der vergangenen Woche, habe er teils bis zu 40 Eintritte registriert. «Darunter waren allerdings auch einige Saunabesucher», räumt Taormina ein.

«Mit kühlen und regnerischen Tagen muss man gerade im Mai eigentlich immer rechnen.»Matteo Taormina,

Betriebsleiter Badi Wolfensberg

Doch gerade für seine Stammgäste aus dem Quartier sei das Wolfi ein wichtiger Treffpunkt, der selbst an kühleren Tagen geschätzt werde. «Manche kommen dann einfach mal auf einen Schwatz vorbei und trinken dann halt nur einen Kaffee.»

Nicht arbeitslos

Für Taormina, der bereits seine 24. Badesaison in Winterthur erlebt, ist es vor diesem Hintergrund nicht vorstellbar, das Schwimmbad allein aufgrund des Wetters zu schliessen. Und: «Mit kühlen und regnerischen Tagen muss man gerade im Mai eigentlich immer rechnen.» Zudem sei er alles andere als arbeitslos. Es gebe immer wieder verschiedene kleinere Unterhaltsarbeiten und Reparaturen auszuführen, sagt Betriebsleiter Taormina.

Dem pflichten auch die Bademeister und Betriebsleiter der anderen Badis in Winterthur bei. «Die Wiese hat nicht frei», sagt beispielsweise Urs Bösch, Betriebsleiter in Wülflingen lächelnd. «Das Gras wächst ungefragt jeden Tag.» Der Rasen müsse deshalb weiterhin gehegt und gepflegt werden.

Zudem könne man auch das Wasser im Becken nicht einfach sich selber überlassen. «Wir müssen täglich die entsprechenden Werte kontrollieren», sagt Bösch. Auch wenn bis jetzt nur wenige Gäste einen Schwumm im kühlen Nass gewagt hätten, erachtet er es ebenfalls als selbstverständlich, die Badi bei jedem Wetter offen zu halten.

Geisi-Freibad: 19 Grad

Aber auch im Aussenbecken des Geisi wähnt man sich derzeit nicht in der Karibik. Da das Freibad beheizt wird, weist es jedoch immerhin eine Temperatur von 19 Grad auf. «Besonders viele Gäste haben wir im Aussenbereich aber noch nicht gesichtet», sagt Geisi-Betriebsleiter Philipp Buchelt. «In den nächsten Tagen sollte aber unser Zielwert von 24 Grad erreicht werden.» (Der Landbote)