Eingespieltes Team auf 44 Hektaren Wald

Willi Meier und Karl Weidmann sind beide Landwirte und feiern dieses Jahr ein spezielles Jubiläum. Gemeinsam kommen sie auf 70 Dienstjahre im Staatswald Embrach. Sie sind im Stundenlohn angestellt und schätzen ihr Aufgabengebiet sehr: «Die Tätigkeit im Wald gehört für uns einfach dazu.»

Willi Meier kann sich gut an seine Anfänge im Forst erinnern: «Ich begleitete bereits als Bub meinen Vater bei den Waldarbeiten und hantierte mit der Axt.» Vor 45 Jahren begann er dann im Staatswald mitzuwirken. Dies in einer Waldfläche, die vor allem von der Mutter des Waldes, der Buche, geprägt war. Die Baumart wuchs schon immer gut und gerne auf dem kalkreichen Boden. Die Waldflächen glichen damals einem Tanzsaal, erklärt er, da die hochgewachsenen Buchen mit ihrem dichten Kronendach kaum Licht für andere Pflanzen liessen und die Äste am Boden jeweils weggeräumt wurden. «Die Buchen aus unserem Wald waren beliebt und bekannt für qualitativ gutes Holz.»

Bäume geknickt wie Zündhölzer

Vor rund 20 Jahren, am 26. Dezember 1999, veränderte sich das Waldbild in diesem Staatswald-Gebiet aber in kürzester Zeit frappant. Der Sturm Lothar fegte mit einer Stundengeschwindigkeit von rund 170 Kilometer direkt durch die Waldfläche. Er drückte die Bäume zu Boden, als wären sie kleine Zündhölzer. Karl Weidmann – er ist seit 25 Jahren in dieser Fläche als Waldarbeiter tätig - kann sich gut an das Bild der Zerstörung erinnern: «Die Bäume lagen zum Teil vier Meter hoch übereinander.» Und sein Cousin ergänzt: «Ich kannte mich nicht mehr aus. Der Wald sah komplett anders aus.» Es war kein Durchkommen mehr. Zuerst mussten die Waldstrassen vom Holz-Chaos befreit werden. Zum Glück war anno dannzumal der Holzmarkt noch besser als es heute der Fall ist und vor allem die Buchen fanden guten Absatz.

«Ich kannte mich nicht mehr aus. Der Wald sah komplett anders aus.»Willi Meier

Und wie geht es der Waldfläche heute? Die zwei Männer betrachten ihren Arbeitsplatz und sind zufrieden mit dem was sie sehen. In den Lothar geprägten Schneisen gedeiht kräftiger, vitaler Nachwuchs: viele Buchen-Jungbäume, aber nicht nur.

Vielfalt dank gekonnter Durchforstung

Es ist klar ersichtlich, der Sturm hat zerstört, er hat aber auch Platz für Neues geschaffen. Verschiedenste Baumarten verbreiten sich auf der Fläche und strecken sich dem Himmel entgegen. Nun ist es die Aufgabe des verantwortlichen Försters, Christian Lippuner und den zwei langjährigen Waldarbeitern, die Waldbilder durch gekonnte Durchforstung, Pflege und Bewirtschaftung vielfältig zu erhalten und der wüchsigen Buche Einhalt zu bieten.

Das eingespielte Team «Willi/Karl» ist meist in den Wintermonaten vor Ort aktiv und erntet rund 200 Kubikmeter Holz. Was zu tun ist, besprechen sie vorgängig mit ihrem Förster Lippuner, welcher nebst diesem Staatswald-Gebiet das Forstrevier Lufingen-Oberembrach betreut.

Mit ihrem angereicherten Fachwissen und ihrem geschulten Auge prägen die zwei langjährigen Waldarbeiter das Waldbild von morgen deutlich mit. Sie führen die Holzhauerei-Arbeiten sorgfältig und überlegt aus, schützen Ameisenhaufen, reissen wuchernde Neophyten aus, führen Wertastungen durch und vieles mehr. Man spürt, dass sie die Waldfläche wie ihre eigene Hosentasche kennen und es lieben, in diesem vielfältigen, spannenden Gebiet mitwirken zu können. (Zürcher Unterländer)