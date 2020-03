Einkaufen ohne Körperkontakt

So rasch wie derzeit kommt man an einem Samstag nie durch die Grüze. Um 13 Uhr ist der Parkplatz vor dem Coop halb leer. Die Fachmärkte gegenüber sind sowieso längst zu. Und auch im Coop selbst ist alles auf Sparflamme: Das Restaurant ist verrammelt, die Blumenabteilung weggeräumt, der Baumarkt abgesperrt. Nur die Apotheke und ein Wurststand halten zur Rudolf-Diesel-Strasse hin die Stellung.

Plastiksäcke für die Hände

Bei den Wägeli-Stationen auf dem Parkplatz haben die Mitarbeiter Rollen mit Plastiksäcken bereitgestellt, wie sie sonst in der Gemüseabteilung hängen. Eine Kurzanleitung in drei Bildern zeigt, wozu sie gedacht sind: Über die Hände ziehen, bevor man die Lenkstange des Wagens befingert. Es dürfen keine Wagen ohne Plastiksack genommen werden.

Auf den Boden vor dem Eingang sind rote Wartelinien aufgeklebt, im Abstand von zwei Metern. Die Kunden halten sich eifrig dran, im Zweifel lassen sie zwei Linien Abstand. Gleich mehrere Mitarbeiterinnen halten am Eingang Wache, teils mit Leuchtwesten ausgestattet. Etwa alle 20 Sekunden nickt eine den Wartenden zu. Diese ziehen eine gelb laminierte Nummernkarte aus dem Korb, die sie nach dem Einkauf wieder an der Kasse abgeben werden. Solange Kärtchen im Korb sind, dürfen Kunden rein. Die Prozedur dauert an diesem Samstagnachmittag keine fünf Minuten.

Kartonkisten für Kartoffelchips eigenen sich zum Wändebauen: Die Kleiderabteilung ist versperrt durch eine Mauer aus Zweifel. Palettenrahmen voller Osterdeko-Hasen verrammeln die Papeterie. Und die Schminkprodukte wurden durch grosse Papierbahnen wegretuschiert. Handseife ist fast ausverkauft, ausser man nimmt das südfranzösische Markenprodukt. Beim WC-Papier sind alle Marken aus, es gibt noch einzelne Packen Feuchttücher. Andere Hygieneprodukte wie Damenbinden oder Windeln sind vorrätig. Auch an der Kasse gilt es Distanz zu halten.

«Kunden sind aggressiver»

«Die Kunden können ganz schön aggressiv werden, wenn sie etwas nicht finden», sagt eine Mitarbeiterin bei der Frischeabteilung. «Sie sind gestresst und lassen das dann an den ersten aus, der ihnen begegnet, ob an uns Mitarbeitern oder anderen Kunden.» Sie lasse sich die Laune aber nicht verderben, sagt sie. «Für uns ändert sich eigentlich fast nichts», sagt sie, gutgelaunt. Handschuhe trage sie ja ohnehin immer, wegen der Temperaturen und der Weichmacher in den Plastikverpackungen.

Nach Anfällen von Hamsterkäufen früher in der Woche hat sich das Angebot normalisiert. Die Pastaregale sind wieder aufgefüllt. Eine Kundin, die blaue Einweghandschuhe trägt, hat mehrere Packs in den Wagen gelegt, ausserdem Pelati. «Ich horte nicht, aber ich koche halt für vier erwachsene Esser», sagt sie. Angst vor einer Knappheit, habe sie nicht. «Schauen Sie sich doch um – da können wir noch lange zehren!» Sie gehe weiterhin jeden Tag aus dem Haus. «Sorgen mache ich mir eher um die Wirtschaft, wenn unser Land so abgeschottet ist.»

Volle Gemüseabteilung

Ein Paar mittleren Alters hat den Wagen voller Bier und Wein geladen. Ein üppiger Notvorrat – oder haben sie gegen allen Vorschriften eine Party geplant? Ich bin zu feige zum Fragen, beides wäre potenziell peinlich. Ein Pärchen mit Masken und Winterhandschuhen schlendert vorbei. Etwa die Hälfte der Kunden trägt ihren Korb mit Gemüsebeutel um die Hand. Im Radio läuft «All you Zombies» von den Hooters.

An Gemüseabteilung vorbei, wo nicht die geringste Lücke klafft, geht's zur Kasse. Wir haben freie Wahl, denn jeder der kann, zahlt beim Self-Checkout. Die Kassiererin sitzt hinter einem Spuckschutz aus Plexiglas. Wir zahlen mit Karte und legen die gelbe Eintrittskarte zurück in ein Körbchen. Ein Sprutz Desinfektionsmittel aus der Pumpflasche, dann endet der Einkauf unter erhöhten Sicherheitsauflagen.