Elsau erhält eine inoffizielle Haltestelle

Stadtbus Winterthur legt die Linien 7 und 14 zusammen. Die neue Linie 7 soll ab Dezember vom Bahnhof Wülflingen über den Hauptbahnhof Winterthur bis nach Elsau führen. Bisher fuhr die Linie 14 einen Rundkurs und wendete durch das Quartier Neu-Hegi.

Die Haltestelle Hofacker werde nun aufgehoben und das Quartier soll entlastet werden, sagt Reto Abderhalden, Leiter Kommunikation Stadtbus. Geplant ist, dass die neue Linie 7 über die Rümikerstrasse bis «Chli Hegi» fährt und auf dem Areal der Kläranlage Elsau sowie auf dem angrenzenden Grundstück der Beseco GmbH wendet. Danach fährt der Bus die gleiche Strecke zurück.

Haltestelle ist beantragt

«Mit der neuen Wendeschlaufe gewinnt der Bus Fahrzeit, so hat er mehr Luft und der Fahrplan wird stabiler», sagt Abderhalden. Die Bauarbeiten auf dem Areal der Kläranlage sind bereits im Gange. Was länger dauern wird, ist die Erstellung einer neuen Haltestelle an derselben Stelle.

«Man lässt Passagiere in Elsau sicher aussteigen und zwingt sie nicht, wieder mitzukommen.»Reto Abderhalden,

Leiter Kommunikation Stadtbus Winterthur

Der Gemeinderat Elsau hat dem Zürcher Verkehrsverbund beantragt, die Wendeschlaufe als Haltestelle «Elsau, im Melcher» offiziell aufzunehmen. Bewilligt wird das voraussichtlich auf den nächsten Fahrplan, der im Dezember 2019 in Kraft tritt. Bis dahin werde die Wendeschlaufe leidiglich betrieblich genutzt, heisst es in der Mitteilung von Stadtbus.

Haltestellen seien abgeltungspflichtig, sagt Abderhalden. Das heisst für jede Abfahrt müsste die Gemeinde Elsau einen Beitrag leisten. «Aber wenn jemand im Bus bis Elsau sitzen bleibt, dann lässt man ihn sicher dort aussteigen und zwingt ihn nicht, wieder mitzukommen», sagt Abderhalden und lässt damit durchblicken, was auch die Gemeinde Elsau bestätigt: Man wird die Wendeschlaufe bereits ab diesem Jahr – zumindest inoffiziell – wie eine Haltestelle behandeln.

«Wir denken, dass Passagiere dort schon ein- und aussteigen können», sagt Gemeindeschreiber Ruedi Wellauer. Die Gemeinde habe Stadtbus Hand bieten wollen in der Lösungssuche. «Den Bus in Rümikon durchs Quartier kurven zu lassen, wäre auch keine gute Idee», sagt er.

Auf privatem Boden habe sich auf die Schnelle keinen geeigneten Ort finden lassen, deshalb habe man sich für die Variante auf dem Areal der Kläranlage entschieden. «Links und rechts befinden sich grössere Quartiere, die mit der neuen Haltestelle eine bessere Verbindung in die Stadt haben werden», sagt Abderhalden.

Schlaufe ist erst provisorisch

Definitiv ist die Wendeschlaufe aber nicht, denn es ist unklar, was die Gemeinde Elsau mittelfristig mit ihrer Kläranlage vorhat. Sie wird in den nächsten Jahren entweder ausgebaut oder abgeschaltet werden müssen. Allenfalls fliesst das Elsauer Abwasser danach durch neue Leitungen direkt in die Winterthurer Kläranlage Hard.

Den Platz für die Wendeschlaufe habe man zugesichert bekommen, bis klar ist, was auf dem Areal der Kläranlage passieren wird, sagt Abderhalden. «Das bleibt sicher einige Jahre so und dann werden wir weiterschauen müssen.»

(Der Landbote)