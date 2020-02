«Eltern müssen die Wahl haben, wie sie sich organisieren wollen»

Herr Künzle, laut dem Projekt Doing Family orientieren sich die Leistungen der öffentlichen Hand noch immer zu stark an der Struktur der bürgerlichen Kleinfamilie. Was kann eine Gemeinde oder Stadt konkret dagegen tun?

Michael Künzle: Familie ist eine kleine, aber gesellschaftstragende Einheit. Es ist wichtig, dass diese kleine Einheit möglichst selbständig agieren und sich wirtschaftlich tragen kann. Gesellschaftliche Tatsache ist, dass sich eine Vielfalt an Familienformen entwickelt hat. Diese Familienformen haben unterschiedliche Bedürfnisse, diesen soll der Staat mehr Beachtung schenken, um die verschiedenen Familienformen zu stärken. Meines Erachtens ist das skizzierte Handlungsfeld der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eines der wichtigsten. Hier müssen wir sicherlich den Zugang zu den ausserschulischen Kinderbetreuungen vereinfachen und uns auch über die finanziellen Beträge für diese Dienstleistungen Gedanken machen.

Die Projektverantwortlichen propagieren, dass Kitas, Horte und Tagesschulen gratis werden. Was sagen Sie dazu?

Als Diskussionsgrundlage – und als solche versteht sich auch das ganze Projekt – ist es eine Variante. Persönlich bin ich der Meinung, dass diese Dienstleistungen nicht gratis geleistet werden können, da nicht alle Eltern diese Dienstleistungen wählen, sondern auch andere Familienformen vorhanden sind, die ohne Fremdbetreuung und ohne finanzielle Entschädigung auskommen. Aber die Höhe der Beiträge soll diskutiert werden.

Sie sind CVP-Mitglied und schreiben im Vorwort zum Projektbericht über Ihr eigenes Familienmodell - Sie arbeiten und Ihre Frau kümmert sich Zuhause um alles. Wie sehr können Sie politisch hinter dem Projekt stehen?

Als Projektgötti muss ich nicht hinter allen Empfehlungen stehen. Aber dass diese Situation einmal beleuchtet wird, das finde ich wichtig und richtig. Das Projekt beleuchtet die aktuelle gesellschaftliche Situation. Es gibt verschiedene Familienformen, das ist eine Tatsache. Die Eltern sollen die Wahl haben, welche Form sie leben wollen. Für meine Frau und mich ist das von uns gelebte Modell das richtige. Und darum geht es: Dass die Eltern die Wahl haben, wie sie sich organisieren wollen. Das ist nämlich Grundvoraussetzung für starke Familien.

Im Vorwort zum Projektbericht warnen Sie allerdings auch davor, dass nicht über die Schulform Einfluss genommen werden sollte auf die Familienform. Damit meinen Sie wohl die Tagesschulen – sind Sie davon nun ein Freund oder nicht?

Ich unterstütze, dass es freiwillige Tagesschulen gibt und ich bin gegen obligatorische Tagesschulen, weil sie den Eltern das Familienmodell aufzwingen, was ich nicht richtig finde.