Erneute Suche nach einem tragfähigen Modell

Die Stadt Winterthur hat in den letzten Jahren schon mehrere Anläufe genommen, um eine optimale Organisationsform für die Schulbehörden zu finden. So trat 2002 eine Reorganisation in Kraft, bei welcher der Schulrat abgeschafft und durch eine Zentralschulpflege ersetzt wurde.

Zudem wurden die Präsidien der sieben Kreisschulpflegen als Teilzeitamt definiert. Eine Evaluation bezeichnete das Modell jedoch als ungenügend. Deshalb wurde 2010 bereits die nächste Reorganisation eingeleitet und die Schulpflege etappenweise bis 2014 verkleinert. Seither gibt es nur noch vier Schulkreise.

Doch schon nach der ersten Legislatur mit dem neuen Modell war klar: Auch diese Organisationsform bewährt sich nicht. Die Verantwortlichkeiten sind schlecht geklärt. Es gibt eine Zentralschulpflege und Kreisschulpflegen, die als gewählte Exekutivbehörden auf gleicher Stufe stehen wie der Stadtrat.

Entsprechend haben die Behörden untereinander keine Weisungsbefugnis. Einheitliche, gesamtstädtische Lösungen durchzusetzen ist daher laut dem Stadtrat schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Kommt hinzu, dass sich auch die Rolle der Schulleitenden gewandelt hat, sie übernehmen heute mehr Verantwortung. Also kommt es nun bereits zum nächsten Anlauf, unter anderem angeregt durch eine Motion, die der Gemeinderat für erheblich erklärt hat.

Schulleitungen stärken

Eine Arbeitsgruppe hat nun erste Vorschläge für eine neue Organisation der Schulbehörden vorgelegt. Die Stossrichtung ist, dass man die oberste Schulbehörde stärken und zugleich eine klare Führungslinie etablieren will.

Zudem soll vermieden werden, dass unkontrollierbare Machtkonzentrationen entstehen. Im operativen Bereich will man die Schulleitung stärken und diese professionell und mehrstufig führen.

Zwei konkrete Varianten sind nun bekannt und sollen in die Vernehmlassung kommen. Zwei Varianten deshalb, weil die Revision des Volksschulgesetzes derzeit am Laufen ist. Variante 1 basiert auf der heute geltenden Regelung, Variante 2 setzt darauf, die Leitung der Schule und deren Aufsicht zu professionalisieren. Für diese ist die Revision des Volksschulgesetzes erforderlich, die vorsieht, den Gemeinden mehr Möglichkeiten zur Organisationsgestaltung einzuräumen.

Variante 1

In Variante 1 wählt das Volk vier Personen in eine Schulpflege. Den fünften Sitz und das Präsidium hat von Amtes wegen der Vorsteher des Departements Schule und Sport inne. Die vier gewählten Schulpflegemitglieder sind nebenamtlich mit einem Pensum von 20 Prozent tätig. Ihre Aufgabe konzentrieren sich auf die strategische Schulführung und die Mittelzuteilung. Im Vergleich zur heutigen Zentralschulpflege hätte die Schulpflege weniger Befugnisse. So entfällt das direkte Antragsrecht an den Gemeinderat.

Die vier Schulkreise werden beibehalten. Jeder Schulkreis erhält eine der Schulpflege unterstellte Kreisschulbehörde. Dieser steht ein Präsident oder eine Präsidentin vor. Zudem werden rund 40 nebenamtliche Behördenmitglieder mit einem Pensum von etwa 15 Prozent benötigt. Die vollamtlichen Präsidien werden nicht vom Volk, sondern durch die Schulpflege gewählt.

Während die Kreisschulpräsidien heute politische Ämter sind, sollen künftig bei der Wahl fachliche Eignungskriterien im Vordergrund stehen. Es wird also ein professionelles Bewerbungsverfahren geben. Auch die Behördenmitglieder werden durch die Schulpflege gewählt. Hier soll aber wie heute der Parteienproporz berücksichtigt werden.

Diese Lösung würde das Problem beseitigen, dass die operativ tätigen Kreisschulpräsidien, die auch der Zentralschulpflege angehören, sich selbst beaufsichtigen. Zudem wäre die Schulpflege schlanker und dadurch schneller. Für die operative, pädagogische und personelle Schulführung der Schulen sind weiter die Schulleitungen zuständig, wobei die Personalführung so weit wie möglich an die Schulleitungen delegiert wird. Sie werden dadurch gestärkt.

Variante 2

Die Variante 2 sieht in den Grundzügen ähnlich aus. Die Schulpflege wird vom Volk gewählt, das zuständige Stadtratsmitglied ist von Amtes wegen Präsident der Schulpflege. Ein Antragsrecht an den Gemeinderat gibt es nicht mehr. Bei diesem Modell übernehmen die nebenamtlichen Schulpflegemitglieder ein Pensum von 40 Prozent und sind ebenfalls für die strategische Führung und die Mittelzuteilung zuständig.

Die operative Leitung der Schule verfügt neu über drei Führungsebenen. Eine Rektorin oder ein Rektor trägt gegenüber der Schulpflege die Gesamtverantwortung für die operative, pädagogische und personelle Schulführung. Für die vier heute bestehenden Kreisgebiete werden je eine Leitung Bildung als vorgesetzte Stelle für die Schulleitenden eingesetzt. Diese führt die Schulleitungen und koordiniert die operativen Aufgaben innerhalb ihres Schulgebiets.

Personalführungsaufgaben werden konsequent an die Schulleitungen delegiert. Sowohl die Rektorin als auch die Leitungen werden von der Schulpflege gewählt. Parteizugehörigkeit spielt keine Rolle, es zählen fachlichen Kriterien.

Wegfallen würden die heutigen Kreisschulbehörden. Damit trotzdem eine Nähe der Behördenmitglieder zur Schule sichergestellt werden kann, nimmt je ein Schulpflegemitglied die strategische Aufsicht über ein Gebiet wahr. Zudem gibt es eine Geschäftsleitung, die sich zusammensetzt aus der Leitung des Schulamts, der Rektorin sowie den Leitungen Bildung.

Als Untervariante könnte eine der Schulpflege unterstellte Kommission Schulqualität eingesetzt werden. Diese würde Aufgaben im Zusammenhang mit der Personalführung, den Mitarbeiterbeurteilungen und den Schulbesuchen übernehmen und somit die Schulpflege bei der qualitativen Aufsicht vor Ort unterstützen.

Dafür würden rund 20 Behördenmitglieder mit je einem Pensum von 12,5 Prozent benötigt. Diese Mitglieder werden gemäss Parteienproporz wie heute von den Parteien vorgeschlagen, die Wahl obliegt aber den Schulpflegen.

Dieses Modell hat den Vorteil dass die Führungslinien klar sind, die Leitung professionalisiert und entpolitisiert würde und dass wichtige Schnittstellen geschaffen werden könnten.

Kosten ähnlich hoch

Eine Untersuchung der Kosten hat ergeben, dass sowohl die heutige Lösung als auch die Varianten alle etwa gleich teuer wären, nämlich rund 1,1 Millionen Franken. Die Vernehmlassung läuft nun bis Ende Juni dieses Jahres. Erste Alternativvarianten, etwa der Kreisschulpflege-Präsidierenden, liegen bereits vor. Sie schlagen beispielsweise ein Antragsrecht direkt ins Parlament vor.

Laut Stadtrat Jürg Altwegg ist vorgesehen, dass die Reorganisation spätestens zur nächsten Legislatur mit Beginn 2022 umgesetzt sein wird.

(Der Landbote)