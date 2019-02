Erst das Essen, dann die Politik

Mit schnellem Schritt trat SVP-Regierungsrat Ernst Stocker gestern Vormittag ans Rednerpult in der Wiesendanger Wisenthalle, die SVP hatte einen Sonntagsbrunch organisiert. Dass er ohne Krawatte und Anzug zu den über 200 Anwesenden sprach, die sich noch am Zopf und an weiteren Köstlichkeiten labten, hatte seinen Grund: «Ich bin einer vom Volk.» Frühmorgens habe er auf dem Hof seines Sohnes noch die Kühe gemolken. «Andere müssen joggen», sagte Stocker, Gelächter aus dem Publikum. Der kantonale Finanzvorsteher sprach in seiner rund viertelstündigen Rede davon, dass es dem Kanton «alles in allem» gut gehe. «Selbstverständlich gibt es auch Baustellen, an denen gearbeitet werden muss.» Er zählte auf: «Gesundheit, Schule, Umwelt».

Drei Bürgerliche, eine Linke

Für zahlbare Gesundheitskosten wollen sich etwa die Kantonsratskandidatinnen Anna Sperandio (SP, Dägerlen), Bezirksrichterin in Winterthur, und Ruth Büchi-Vögeli (SVP), Gesundheitsvorsteherin in Elgg, einsetzen. Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen), der aktuell Präsident der SVP-Kantonratsfraktion ist, sowie Brigitta Minikus Rüegg (FDP), Vizeschulpräsidentin in Wiesendangen, komplettierten die Podiumsdiskussion. Tele-Top-Programmleiter Stefan Nägeli moderierte. Hübscher will sich «weiterhin für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft» einsetzen, Minikus Rüegg sieht ihre Prioritäten bei der Bildung und bei ausgeglichenen Finanzen.

Bei den Vorlagen, über die am nächsten Sonntag abgestimmt wird, gab es keine Überraschungen: Einzig Sperandio wird Ja für die Zersiedelungsinitiative stimmen. «Aus Prinzip», wie sie sagte, da sie das Anliegen der Initianten unterstütze. Auch beim neuen Wassergesetz stand sie mit ihrer Ablehnung allein da: Die bürgerlichen Vertreter wehrten sich gegen die Privatisierungsängste der linken Seite. Hübscher nannte sie «Hirngespinste» und verwies etwa darauf, dass bereits heute in der Region private Genossenschaften existieren würden und sich aufgrund der kostendeckenden Gebühren keine Gewinne erzielen liessen.

Als Moderator Nägeli auf die «Verakademisierung» zu sprechen kam, konnte Minikus Rüegg punkten. Sie plädierte etwa für eine «Umbildung», wenn Jobs aufgrund der Digitalisierung verschwänden. Hübscher wiederum fragte rhetorisch: «Braucht eine Kindergärtnerin wirklich einen Masterabschluss?»

Ähnlich sah das Agronomin Büchi-Vögeli, die sich über zu viel Theorie während ihrer Ausbildung beklagte: «Erst im letzten Semester haben wir eine Kuh angeschaut.» Für Gelächter sorgte eine Anekdote ihres Sohnes, der Landwirt lernen wollte. Als die Lehrpersonen darauf mit Skepsis reagierten, habe er einfach «Ackerdesigner» hingeschrieben.

«Wer demonstriert,fliegt nicht»

Noch einmal kontrovers wurde es gegen Ende: Sperandio fand die weltweiten Klimastreiks der Schülerinnen und Schüler «fantastisch», Hübscher begrüsste das Engagement ebenfalls. «Während der Schulzeit ist es einfach ein No-go», sagte er. Als Landwirt sei man darauf angewiesen, dass die Kreisläufe der Natur funktionieren würden. Büchi-Vögeli verwies auf die Inkonsequenz der Jungen und erzählte dazu eine Anekdote von der Elgger Jungbürgerfeier: «Da erzählten mir zwei junge Menschen von ihren Reisen auf der ganzen Welt, und nach einer Weile sagte die eine zum anderen, ob er auch fürs Klima demonstrieren komme.» Büchi-Vögeli erwiderte: «Wenn ihr demonstrieren geht, dann sitzt ihr nie mehr in einen Flieger.»

Minikus Rüegg fand die jungen Demonstranten hingegen stark, ihre Tochter sei gestern ebenfalls dabei gewesen, sagte sie. «Wir in der Schweiz müssen uns schon bewusst sein, dass wir Verantwortung übernehmen müssen.» Der Wandel beginne beim Einzelnen. Sie sieht aber auch Potenzial bei der besseren Isolation von Wohnhäusern aus den 70ern.

Hübscher schloss den Bogen zum Brunch an diesem Sonntag: «Statt Orangensaft gab es Süssmost, Tomaten hatten wir nicht, dafür verschiedene Käsesorten aus der Region.» Wenn es gelinge, dieses Bewusstsein zu vergrössern, bleibe auch die Wertschöpfung in der Region.

(Der Landbote)