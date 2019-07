«Es braucht bessere Bedingungen für die Kindergärtnerinnen»

Lehrpersonen dringend gesucht

Rund 130 Lehrerstellen sind rund vier Wochen vor Schulbeginn noch offen. Das Volksschulamt schlägt den Schulen verschiedene Übergangslösungen vor.

Die meisten Lehrerinnen- und Lehrerstellen im Kanton Zürich konnten auf das bald beginnende Schuljahr hin besetzt werden. Laut Volksschulamt präsentiert sich die Situation ähnlich wie im Vorjahr. Es gibt jedoch Problemfelder: Im Kindergarten ist es weiterhin schwieriger, Stellen zu besetzen. An der Sekundarschule dagegen hat die Zahl der offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen.



Aktuell sind auf dem offiziellen Stellenportal von über 16000 Stellen in der Zürcher Volksschule auf Beginn des Schuljahres noch rund 130 als unbesetzt ausgeschrieben, zudem werden rund 80 Vikare gesucht. Von den noch offenen Stellen bezieht sich fast die Hälfte auf Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen fördern: «Hier herrscht wie im Vorjahr ein Mangel», sagt Marion Völger, Chefin des Volksschulamtes.



Sorgen bereitet Völger der Blick in die Zukunft: «Der Bedarf an Lehrpersonen wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch weiter wachsen. Das können nur alle Beteiligten gemeinsam lösen.»



Ehemalige motivieren



In den Empfehlungen des Volksschulamts zur Rekrutierung von Kindergartenlehrpersonen heisst es etwa, Schulen sollten versuchen, nicht mehr aktiv tätige Kindergärtnerinnen zu einem Wiedereinstieg zu motivieren. Zudem könne man Lehrpersonen auch nach Erreichen der Altersgrenze weiterbeschäftigen, sofern sie das möchten. Und Studierende der Pädagogischen Hochschule Zürich dürfen schon nach dem zweiten Studienjahr dank dem speziellen «Programm 1+1» eine halbe Stelle an einer Regelklasse im Kindergarten übernehmen. Überdies gebe es die Möglichkeit, das gesetzliche Mindestpensum von 35 Prozent in Ausnahmefällen zu unterschreiten.



Bei der Suche nach Heilpädagoginnen empfiehlt das Amt den Schulgemeinden, vor allem in der Primarschule rechtzeitig geeignete Regelklassen-Lehrpersonen auf einen möglichen Wechsel in den Bereich Heilpädagogik anzusprechen. Die Tätigkeit darf vorerst sogar ohne entsprechendes Studium ausgeführt werden – jedoch nur befristet. Das kann zu häufigen Lehrpersonen-Wechseln führen, wie ein Beispiel aus Winterthur zeigt. (mif)