«Es gibt hier viel Liebe»

«Wie ein Monster» sei der bolivianische Mais herausgekommen, den sie letztes Jahr gepflanzt hat, erzählt María Plaza. Die rot-weisse Maissorte sollte eigentlich die üblichen Kolben ausbilden. Stattdessen wuchsen die Körner «ohne Struktur, wie ein Pilz». Zu viel Wasser, vermutet die Südamerikanerin. Die Boden- und Klimaverhältnisse in der Schweiz seien für ­viele Migrantinnen eine Umstellung, erklärt Projektleiterin Monika Wirz. «Obwohl einige in ihrem Herkunftsland Bäuerinnen waren, müssen sie hier viel Neues lernen.» Besonders an die wechselnden Jahreszeiten seien sie nicht gewöhnt. «Da wird dann versucht, im September noch Okra zu ziehen.»

Gegenseitig motivieren

Dieses Jahr möchte María Plaza neben Mais auch mit Stevia und südamerikanischen Kräutern experimentieren. «Es fasziniert mich, zu beobachten, wie die Pflanzen wachsen», erklärt sie. «Ohne die anderen hätte ich aber wahrscheinlich nicht genug ­Motivation.»

Die Frauen stammen vorwiegend aus Afghanistan, Eritrea oder Syrien. «Auch Migrantinnen ohne Fluchthintergrund sind herzlich willkommen», sagt Monika Wirz. Das Projekt habe sich nach einem schwierigen ersten Jahr gut entwickelt. «Zu Beginn hatten wir Mühe, Teilnehmerinnen zu finden. Unterdessen organisieren sich die Frauen selber. Sie erzählen in der Gemeinschaft von unserem Garten und bringen ihre Freundinnen mit.»

«Auch wenn eine Frau in ihrem Herkunftsland Bäuerin war, muss sie hier viel Neues ­lernen.»



Monika Wirz, Projektleiterin

Eine der engagiertesten Teilnehmerinnen ist Azima Aezai aus Afghanistan. Sie hat vor zweieinhalb Jahren mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern ihre Heimatstadt Ghazni verlassen – wegen der «vielen Probleme» in ihrem Herkunftsland. Mehr möchte sie dazu nicht sagen. Die Schweiz sei besonders für ihre Kinder ein besserer Ort, um aufzuwachsen. «Winterthur ist eine schöne Stadt mit guten Leuten.» Letztes Jahr war sie jeden Tag im Garten. In ihrem Beet pflanzt sie Mangold, Fenchel, Kürbis und Gurken. Alles, was sie erntet, «schmeckt sehr gut». In der neuen Kochecke, die einen kleinen Gasherd im Schutz einer Pergola und eine Feuerstelle umfasst, kann sie ihr Gemüse frisch und im Freien zubereiten.

Kochen in der Gruppe

Durch das gemeinsame Kochen möchte Monika Wirz die ­Migrantinnen näher zusammenbringen. Dabei werden auch ­Rezepte und Tricks ausgetauscht. «So können sie lernen, was man aus der Ernte alles ­machen kann. Grüne Tomaten zum Beispiel kann man im Dunkeln nachreifen lassen. Darum kann ich auch im ­Dezember noch Gemüse aus dem eigenen Garten essen.»

Neben dem praktischen Wissen erweitern die Teilnehmerinnen auch ihre Sprachkenntnisse. Montags darf nur Deutsch gesprochen werden. «Dann haben wir auch eine Lehrerin dabei», erklärt Azima Aezai. «Ich spreche gerne Deutsch. Es ist eine sehr schöne Sprache.»

Doch nicht alle sind gleich begeistert von dem Projekt. «Die Püntiker nebenan haben schon reklamiert, weil wir den Mais über den Winter stehen gelassen haben», sagt Monika Wirz. «Das sieht zwar nicht so schön aus, aber der Boden sollte immer bewachsen sein.» Die Teilnehmerinnen und die Helferinnen dagegen ­äussern sich nur positiv. «Ich mag die Gemeinschaft», sagt Azima ­Aezai. «Es gibt hier viel Liebe.» (Der Landbote)