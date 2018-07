«Es soll nicht aussehen wie ein Parkplatz»

Am Samstagvormittag haben sich rund 40 Personen im Illnauer Hotzehuus versammelt. Grund für die Zusammenkunft ist die anstehende Neugestaltung des Dorfplatzes beim Bahnhof Illnau. «Es war keine grosse Aufgabe, die wir zu bewältigen hatten – aber eine sehr komplexe», erklärt der ehemalige Winterthurer Stadtbaumeister Michael Hauser. Damit spricht er den Studienauftrag an, den der Stadtrat Illnau-Effretikon im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Dorfplatzes in Auftrag gegeben hatte. In den vergangenen Monaten haben vier Architektenteams Projekte zur Umsetzung der Volksinitiative «Attraktives Dorfzentrum Illnau» erarbeitet. Dabei hat jedes Team zwei Varianten vorgelegt – eine für den ­Ersatzneubau und eine für die Erneuerung der anliegenden ­Gemeindeliegenschaften an der Usterstrasse 23 und 25.

Gemäss den Initianten sollen die Gebäude im Rahmen der Dorfplatzgestaltung abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Gemeinderat hat aber einen Gegenvorschlag erarbeitet, der lediglich einen Umbau der Liegenschaften vorsieht. Grund dafür ist die Tatsache, dass sich die Gebäude im kommunalen Schutzinventar befinden.

Neue Wohnungen geplant

Die besten Lösungen für die Hochbauten stammen aus der Walser Zumbrunn Wäckerli Architektur GmbH. Bei der Neubauvariante überzeugte dieses Team vor allem mit einer massvollen Gestaltung. «Man erkennt nicht auf den ersten Blick, dass es ein Neubau ist», sagt Michael Hauser. Deshalb füge sich das Gebäude gut in die Kernzone ein. Es sei zudem mit einem Treppenhaus und einem Lift ausgestattet, mit dem man die geplanten 3,5-Zimmer-Wohnungen im oberen Stockwerk erreichen könne. Das Erdgeschoss wäre bei dieser Option frei bespielbar.

Die Umsetzung der Umbauvariante sei etwas kostengünstiger, was automatisch mit niedrigeren Mietpreisen einhergehe. Gegen den Dorfplatz soll das Gebäude mit grosszügigen Öffnungen versehen werden, um ein einladendes Ambiente zu erzeugen. Das Erdgeschoss würde weiterhin aus drei Räumen bestehen. Wo heute die ehemalige Lagerhalle des angrenzenden Dorfladens steht, soll ein nicht geheizter Anbau entstehen, in dem man vor allem bei sonnigem Wetter gut verweilen könne.

«Wir wollten den Charakter eines Bündner Dörflis erzeugen, nicht einfach ein Zentrum mit grossem Platz schaffen», erklärt Architekt Jann Wäckerli. Ob ein Neubau oder ein Umbau sinnvoller wäre, will er nicht beurteilen: «Es wären beides reizvolle Aufgaben», findet er.

Bäume und ein Brunnen

Die beste Gestaltungsoption für den Dorfplatz stammt von der Müller Illien Landschaftsarchitektur aus Zürich. «Es soll nicht aussehen wie ein Parkplatz», erklärt Hauser. Dennoch seien Parkoptionen durchaus vorgesehen. Die Parkfelder würde man allerdings nicht einzeichnen. Stattdessen setzte man auf einen Steinplatz mit aufgewerteter Asphaltfläche, auf dem sowohl Bäume als auch ein Brunnen platziert werden sollen. Da der Platz im Zwischenraum der umliegenden Gebäude vorgesehen wäre, würde er bei der Variante Neubau etwas grösser ausfallen.

Bevor der Platz aber entstehen kann, muss er zuerst die anstehende Volksabstimmung gewonnen werden. Ein konkreter Abstimmungstermin ist noch nicht bekannt. Dafür gibt Hauser den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern noch einen Rat mit auf den Weg: «Wenn ihr wollt, dass der neue Dorfplatz möglichst schnell entsteht, solltet ihr für die Variante Erneuerung stimmen.» (Der Landbote)