Es wird gebaut für Autos, Velos und Co.

Besonders gross war der Andrang am Donnerstagabend in der Wisenthalle nicht, nur etwa 140 Leute waren vor Ort. Das haben so einige anders erwartet, denn das Thema war heiss: Verkehr. Seit Jahren diskutieren die Wiesendanger über Schleichverkehr, Tempo 30 oder Strassensperrungen. Es gab Werkstätten für die Bevölkerung und eine eigene Arbeitsgruppe.

Der zuständige Gemeinderat Stefan Nigg zerbrach sich so manches Mal den Kopf, wie er die Projekte gestalten kann, um den zum Teil widersprüchlichen Wünschen aus der Bevölkerung gerecht zu werden.

Ein Beispiel zeigte diese Situation deutlich: Am Infoabend meldete sich ein Anwohner der Breitenlohstrasse zu Wort. «Wann wird die Strasse endlich gesperrt? Täglich kommt es zu heiklen Situationen.» Nigg jedoch musste erklären, dass er kürzlich erst 300 Unterschriften gegen die Schliessung der Breitenlohstrasse erhalten hat. Ein Dilemma.

Weniger Tempo

Die Sperrung der Breitenlohstrasse war an diesem Abend nur ein Thema von vielen. Denn rund um Wiesendangen wird in den nächsten vier Jahren so einiges getan, damit der Verkehr rollt – oder eben nicht. Darum haben nicht nur Gemeindevertreter, sondern auch das Bundesamt für Strassen (Astra) und das kantonale Tiefbauamt über ihre Projekte informiert.

Die Gemeinde plant folgende Massnahmen: Tempo 30 in praktisch allen Wohnquartieren. Das bringt mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Derzeit werden dafür die nötigen Gutachten erstellt. Sobald Gemeinderat, Bevölkerung und Kantonspolizei einverstanden sind, werden die Massnahmen umgesetzt. Gegen Tempo 30 im Ortsteil Kefikon gab es aus Wiesendangen keine Einwendungen. Darum wird das Projekt bald umgesetzt.

Tempo 40 auf der Dorfstrasse: Dieses seltene Tempolimit erfordert noch mehr Abklärungen. Eine Vorbesprechung mit der Kantonspolizei hat es bereits gegeben. Der Auftrag für die nötigen Gutachten ist erteilt.

Weitere Themen aus der Verkehrskonferenz: Eine Verbindung der Elsauer- und Wiesendangerstrasse wird als Wunsch bei der regionalen Verkehrsplanung eingebracht, ist jedoch – wenn überhaupt – Zukunftsmusik. Die Sperrung der Breitenlohstrasse und des Kistenpasses werden weiter abgeklärt. «Überall, wo eine Strasse gesperrt wird, werden andere mehr belastet», sagte Nigg. Die Auswirkungen für alle müssten darum sorgfältig geprüft werden.

Der kommunale Verkehrsrichtplan kommt an der Gemeindeversammlung vom 25. Juni vors Volk. Darin wurden die Pläne von Wiesendangen und Bertschikon nach der Fusion zusammengeführt und überarbeitet. In ihm sind die Verkehrsnetze, nicht aber einzelne Projekte dargestellt. Er ist ab dem 16. April auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet.

17,5 Millionen vom Kanton

Auch der Kanton arbeitet fleissig an der Umsetzung verschiedener Verkehrsprojekte rund um Wiesendangen. Insgesamt 17,5 Millionen Franken sind dafür eingeplant:

Ein Kreisel wird an der Kreuzung Ruchegg zwischen Rickenbach und Wiesendangen gebaut. Er wird die geplante Inertstoffdeponie erschliessen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Er soll 2019 gebaut werden, es kostet rund 2,4 Millionen Franken.

In Attikon gibt es einige Strassenumbauten im Zentrum, um den Verkehr zu verlangsamen und Fussgängern einen Übergang zu bieten. Realisiert wird das Projekt 2020. Kostenpunkt: rund 1,5 Millionen Franken.

Damit Fussgänger in Gundetswil besser über die Strasse kommen, wird auch da ein Übergang erstellt. Realisiert wird dieser im Jahr 2020 für rund 200 000 Franken.

An der Kreuzung Rietstrasse/Frauenfelderstrasse entsteht eine neue Lichtsignalanlage. Zeitgleich wird ein Abschnitt der Strasse saniert. Das Lichtsignal soll helfen, dass der Bus einfacher in Richtung Stadt einbiegen kann. Das Projekt soll 2020 realisiert werden und kostet rund 2,4 Millionen Franken.

Ein grösseres Projekt ist der Radweg zwischen Wiesendangen und Bertschikon. Dafür wird in Wiesendangen an der Kreuzung Wyberg-/Dorf-/Kehlhofstrasse eine Fussgängerüberführung mit neuen Trottoirs gebaut. Ein Stück weiter an der Kreuzung Dorf- und Bertschikonerstrasse beginnt der neue Radweg, der bis nach Bertschikon führt. Um den Verkehr in Richtung Wiesendangen zu bremsen, entsteht ein Eingangstor. In Bertschikon endet der Radweg mit einer neuen Querung am Dorfeingang, die Velos fahren danach zusammen mit den Autos auf einer verbreiterten Fahrbahn durchs Dorf. Dort werden die Bushaltestellen behindertengerecht gestaltet. Realisiert wird das alles 2021 und für rund 3,5 Millionen Franken.

In einer nächsten Etappe soll schliesslich noch die Radweg­lücke zwischen Bertschikon und Hagenbuch geschlossen werden. Der Bau ist für 2022 geplant. Kostenpunkt: rund 7,5 Millionen Franken.

Bund baut neue Lichtsignale

Stau auf der Autobahn ist auch ein Problem – nicht nur für Wiesendangen. Und die Strassen kommen in die Jahre. Deshalb ergreift das Astra Massnahmen:

Schon ab dem 16. April arbeitet der Bund an der Sanierung des Autobahnzubringers Attikon-Bertschikon. Dabei wird jedoch nur «oberflächlich» saniert, wie der Experte erklärte, sprich die Randabschlüsse, Belag und Entwässerung. Lastwagen und Busse haben in der Baustelle zu wenig Platz. Darum müssen sie während der Bauzeit auf die Anschlüsse Oberwinterthur oder Matzingen ausweichen. Für sie wird eine Umleitung signalisiert. Die Arbeiten werden in zehn Etappen umgesetzt. Für den Einbau des Belags ist im Juli eine Vollsperrung nötig, die jedoch vom Wetter abhängt.

Einen Umbau gibt es zudem am Autobahnknoten Oberwinterthur. Um den Abfluss des Verkehrs von der Autobahn zu erleichtern, werden neue Licht­signalanlagen gebaut. Ein paarmal sind dafür nachts und an zwei Wochenenden Vollsperrungen der Autobahnanschlüsse nötig. Der Verkehr wird dann umgeleitet – auch durch Wiesendangen. Eine neue Lichtsignalanlage soll auch bei den Autobahnanschlüssen in Ohringen entstehen. Start der Arbeiten ist für März 2019 vorgesehen.

«Keine Diskussion»

«Es gibt heute Abend nur eine Information, keine Diskussion», sagte Gemeindepräsident Kurt Roth gleich zu Beginn der Veranstaltung. Am Ende könnten Fragen von «allgemeinem Interesse» gestellt werden. Die Fragen waren dann doch fast alle persönlicher Natur. «Wo fahre ich denn dann durch, wenn . . .» oder «Ich nehme mit dem Velo sowieso immer einen anderen Weg . . .» und «Warum lassen Sie den Radweg nicht dort einmünden?» – und so weiter.

Die Experten von Kanton, Bund und Gemeinde beantworteten alle Fragen, doch immer wieder wies Roth darauf hin, dass die Projekte im Detail nicht zur Diskussion stünden. Ihre persönlichen Fragen konnten die Einwohner den Experten dann noch am anschliessenden Apéro stellen. Und der Anlass endete mit Applaus für Gemeinderat Stefan Nigg, der versucht, das Unlösbare zu lösen. ()