Ex-Kampfsportler steht vor Gericht

Ein 27-jähriger Winterthurer muss sich seit dem frühen Donnerstagmorgen vor den Winterthurer Bezirksrichtern erklären. Die Liste der Vorwürfe gegen den Mann ist lang: Versuchter Schwangerschaftsabbruch, einfache Körperverletzung, Drohung, Nötigung.

Der Mann soll laut der Anklage seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung immer wieder geschlagen haben – mit der flachen Hand oder der Faust gegen den Kopf und den Körper.

In einer ersten Befragung wies der Mann gewisse Vorwürfe kategorisch zurück, andere räumte er ein, machte aber den Alkohol dafür verantwortlich.

Der Beschuldigte war bis vor wenigen Jahren als aktiver Kampfsportler tätig. Er war in Winterthur als Kämpfer gelistet und bestritt in der Reithalle, aber auch in Deutschland und Österreich, internationale Wettbewerbe. Laut eigenen Aussagen brachte er es in seiner Kategorie auch zu Titeln als Europa- und Schweizer-Meister.

Er soll ein Jahr ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität fordert eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, wovon der Beschuldigte ein Jahr unbedingt absitzen soll. Zudem soll der Mann am kantonalen Lernprogramm Partnerschaft ohne Gewalt und an einer pyschotherapeutischen Behandlung teilnehmen. Bemerkenswert: Er war nach zwei separaten Verhaftungen bereits für insgesamt fünf Monate in Untersuchungshaft.

Die Anklageschrift listet brutale Details auf. Wenn der Mann gerade das gemeinsame Kleinkind auf den Armen hatte, trat er demnach mit dem Fuss nach seiner Frau. Er soll ihr zudem mehrfach mit dem Tod gedroht haben.

Einer der schlimmsten Vorwürfe: Der Ex-Kampfsportler soll der Frau auch einen Schlag in den Bauch verpasst haben. als diese zum zweiten Mal und in der siebten Woche schwanger war. Der Mann wusste von der Schwangerschaft und offenbar kam es nur durch Glück nicht zu einem Abbruch derselben.

Das Urteil wird nicht vor Freitagmittag erwartet.