Experimentieren wie 1969

Das Ziel ist unbekannt, wenn die Songs von Portugal. The Man abheben. Es wird eine Richtung eingeschlagen, klar, diese kann sich aber ändern – im Laufe der Bandgeschichte, im Laufe eines Albums und auch nur schon im Laufe eines Songs. Portugal. The Man zelebrieren ein konstantes Experiment mit ihren Melodien, die probend vorwärtsgehen und sich bis im letzten Moment alle Möglichkeiten offen lassen.Wenn dann aber einmal eine Möglichkeit ergriffen wurde, dann ist es eine gute. Sie ist eine mitreissende und eingängige, so dass man mitwippt und mitsummt und vorfreudig sich auf die nächste musikalische Verzweigung freut, wohlwissend, dass, egal welche Richtung diesmal eingeschlagen wird, es schon gut kommen wird.

Portugal. The Man sind im Moment eine der angesagtesten Indie-Bands, hip wie kaltgebrauter Kaffee möchte man sagen. Die Tickets für ihr Konzert am Donnerstag im Salzhaus sind bereits seit Wochen ausverkauft. Ihr eben veröffentlichtes neues Album wurde von der Musikpresse mit Spannung erwartet.

Zurecht: Mit «Woodstock» haben Portugal. The Man ihre Expermintierfreude und -freiheit bis an die Grenze ausgelotet und ihr bis dato untypischstes Album abgeliefert. Sie schrammen dabei die Bande zum vielverteufelten Mainstream mehr als einmal und die Rufe nach dem Ausverkauf der Band liessen in den sozialen Medien und der Fanszene nicht auf sich warten. Es ist dies aber nichts, womit die Band nicht umgehen könnte und nichts, was sie nicht bereits antizipiert hätte: Bereits bevor sie das Album veröffentlichten, liessen sie Shirts mit dem Aufdruck «I Liked Portugal. The Man Before They Sold Out» drucken.

Bombast statt Gitarrenrock

Das Album gruppiert sich ganz um den Super- und Sommerhit der Band «Feel It Still», der leicht und zuckrig wie ein Aperol Spritz aus den Boxen trieft und der unverfroren offensichtlich bei Pharells «Happy» abgekupfert ist. Das Konzept funktioniert aber, der Song ist ein Ohrwurm, die Band wieder in aller Munde. Von den Anfängen der Band im Noise-Rock ist allerdings nicht mehr viel übrig.

Die Anfänge liegen 2004 in Alaska bei der gerade aufgelösten Post-Hardcore Gruppe «Anatomy Of a Ghost». Mit dem letzten Geld, so erzählt es die Bandlegende, geht es nach Portland, der Hipster-Hauptstadt der amerikanischen Westküste, wo die Musiker 2006 endlich genug Geld für ihr erstes Album «Waiter: ‘You Vultures!’» aufbringen. Von da an kennt die Kreativität und Produktivität der Band keine Grenzen. Genrezugehörigkeit sucht man vergebens, die Band tobt sich in sechs Jahren auf sechs Alben aus und spielt nebenbei noch über achthundert Konzerte. Von den Anfängen im 1960-Jahre-Rock ist bald nicht mehr viel übrig. Das 2013 veröffentlichte Album «Evil Friends» lebt von EDM-Bombast und eingängigen, sphärischen Klangkulissen.

Kompromissloser Pop

Und nun «Woodstock». Der Titel mag eine Hommage an ihre Ursprünge im Gitarren-Rock sein. Mit der Musik von damals hat das neue Album allerdings nicht mehr viel zu tun. Aber mit dem Geist dieser Zeit, der kompromisslosen Eperimentierfreude, umso mehr. Und die Experimente gelingen. Portugal. The Man, das wird mit «Woodstock» bestätigt, funktionieren auch als Pop-Act.



Portugal. The Man. Donnerstag, 20 Uhr, Salzhaus. Ausverkauft. ()