Fasnächtler zeigen sich unbeeindruckt von Corona

Verrätisch bunt war das Winterthurer Kopfsteinpflaster am Wochenende. Das Konfetti auf dem Boden spricht eine klare Sprache: Hier wird Fasnacht gefeiert – Corona-Virus zum Trotz. Die Guggenmusiken und angefressene Winterthurer Fasnächtlerinnen und Fasnächtler weigerten sich schlichtweg, sich die Stimmung verderben zu lassen.

Zwar fielen die grossen Umzüge ins Wasser. Wegen des bundesrätlichen Festverbots sind Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern untersagt. Die Beizenfasnacht hingegen war davon nicht betroffen. Und so zog etwa am Sonntagnachmittag trotzdem ein kleiner Umzug durch die Winterthurer Altstadt. Einige nichts ahnende Passanten waren davon derart überrascht, dass sie den Konfettiattacken der Fasnächtler nichts entgegenzusetzen hatten.

Minus in der Kasse

Man mache eben das Beste aus der Situation, hiess es bei den Teilnehmenden. Gegen das Veranstaltungsverbot könne man nichts machen, für die allgemeine Stimmung allerdings schon. Wir «freestylen» jetzt einfach, meinte ein Guggenmusiker. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen spielte er das Wochenende hindurch darum an verschiedenen Orten, etwa der Winti-Kanne oder beim Bahnhof.

Für das Fasnachtskomitees Winterthur indes bleibt ein «Riesenminus» in der Kasse, wie Präsident Thomas Steffen am Freitag sagte. Man werde Plaketten in der Stadt verkaufen, in der Hoffnung, so den Schaden zu begrenzen, liess das Komitee auf den sozialen Medien verlauten. Immerhin: die Winterthurer blieben nicht auf sich allein gestellt. Das Bassersdorfer Fasnachtskomitee reiste extra an, um moralischen Support zu leisten und zu versuchen, das «finanzielle Desaster» zu lindern, sagte ein Mitglied.

Die Kyburger Guggenmusik spielt in der Marktgasse. Quelle: Leserreporter