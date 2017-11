Feier ohne Party

Der offizielle Teil der Jungbürgerfeier endet skurril: Sieben junge Tänzerinnen, schwarz und urban gekleidet, betreten den Gemeinderatssaal. Zu hartem Hip-Hop führen sie eine Show auf, bei der aggressive Gesten nicht zu kurz kommen. In der ersten Reihe: sechs der sieben Stadträte, kaum einen Meter entfernt vom Geschehen. Es wirkt als wären die Gesten direkt an den Stadtrat gerichtet. Doch es ist ein Zufall aufgrund der Sitzordnung und keine Anzettelung zur Jugendrevolte gegen die Regierung.

Etwa ein Zehntel kam

Die Tanzshow waren die einzigen fünf Minuten, an denen bei der Jungbürgerfeier Musik lief oder getanzt wurde. Seit 2014 gibt es nämlich nach dem offiziellen Teil keine Party mehr – auch aus Spargründen. Dies ist sicher mit ein Grund dafür, warum auch die diesjährige Feier nicht sehr üppig besucht wurde. Etwa ein Zehntel der 782 Schweizerinnen und Schweizer, die dieses Jahr in Winterthur 18 werden, erschienen am Freitagabend im Rathaus. Viele hätten am Wochenende anderes vor, heisst es oft. Würde eine Party an diesen Prioritäten etwas ändern? «Vielleicht schon», meint zum Beispiel Jean-Michel, «von meinen Kollegen interessieren sich nicht alle gleich ür Politik».

So ist es kaum erstaunlich, dass vor allem politisch interessierte Jungbürger ins Rathaus kamen. «Ich finde es geil, endlich abstimmen zu dürfen», heisst es, oder: «Ich fühle mich zwar noch überhaupt nicht erwachsen, aber das Stimmrecht bedeutet schon auch Verantwortung, sich besser zu informieren.»

Applaus für lockere Stadträte

Und für Politikinteressierte bot das offizielle Programm auch viel an Information und Unterhaltung. Insbesondere die Fragerunde mit dem Stadtrat stiess auf Anklang und sorgte für manchen Zwischenapplaus. «Landbote»-Redaktor Jonas Gabrieli, der den offiziellen Teil des Abends moderierte, gestaltete die Fragerunde sehr locker. Und die Stadträte wussten auch meist genauso locker und spontan zu antworten, was für einige Zwischenapplause sorgte. So erfuhren die Zuschauer einiges über die Politiker und deren Jugend, etwa wer an einem Freitagabend eher im Stadtpark rumhing und wer lieber Saxophon übte. Einzig als es um den Lieblings-Youtube-Kanal ging, mussten die heute nicht mehr ganz jugendlichen Politiker passen.

Im Anschluss interviewte Gabrieli zwei afghanische Flüchtlingen, die selbst im Alter der Jungbürger sind und die Gründe ihrer Flucht erklärten. «Wenn man sich in Afghanistan engagiert, kann man getötet werden», sagte Qubad. Das Gespräch hatte zum Ziel, den Jungbürgern vor Augen zu führen, welche politischen Möglichkeiten sie hier haben, und sie dazu zu motivieren, davon Gebrauch zu machen.

Dieser Effekt wurde sicher erzielt, wie sich an den Reaktionen zeigte. «Die Geschichten haben mich sehr beindruckt», sagt Lara, die sich vornimmt, immer an die Urne zu gehen. Aber auch Lara gehört zu denen, die sich das sowieso schon vorher vorgenommen haben. Es bleibt also die grosse Herausforderung, mit der Jungbürgerfeier an die vielen weniger Politikinteressierten zu gelangen. Eine Party würde wohl nur einen bedingten Besucheranstieg mit sich bringen. Gemäss Stadtschreiber Ansgar Simon waren nämlich die Besucherzahlen schon vor der Abschaffung der Party rückläufig. So ist es noch offen, wie das Programm 2018 aussehen wird – und ob mit oder ohne Party. (Der Landbote)