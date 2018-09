Feuer im Kirchendach

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt: Die Reformierte Kirchgemeinde Neftenbach verliert Ende Oktober ihren langjährigen Pfarrer Daniel Hanselmann. Er kehrt mit seiner Gattin Claudia zu seinen Wurzeln ins Baselbiet zurück. Die Neftenbacher brauchen per 1. November einen Ersatz.

Zunächst schien die Lösung mit Roger Nünlist gefunden, bisher Pfarrer in Zell-Kollbrunn. Die Kirchenpflege Neftenbach konnte ihn per 1. November als Pfarrstellvertreter engagieren. Doch wie das Leben so spielt: Überraschend sagte Pfarrer Nünlist Anfang September aus persönlichen Gründen sein Engagement in Neftenbach kurzfristig wieder ab. Kirchenpflegepräsident Peter Schmid geriet unter Druck, zumal er in derselben Zeit erfuhr, dass Pfarrerin Salome Probst ab Mitte Oktober einen Mutterschaftsurlaub antritt. Er habe sich beeilen müssen, rechtzeitig Anschlusslösungen zu finden, sagt Schmid. Der Stellenmarkt sei ausgetrocknet.

Bekanntes Gesicht

In solchen Fällen konsultieren Kirchenpflegen eine Liste der Zürcher Landeskirche mit Pfarrstellvertreterinnen und -stellvertretern. Auf dieser stand ein Name, welcher den Neftenbachern bestens bekannt ist: Andreas Goerlich, seines Zeichens ehemaliger Pfarrer in Pfungen, der vor zwei Jahren als Flüchtlingspfarrer und Gründer des Hilfswerks Khaïma in den Nordirak auszog, um dort Flüchtlingen in Camps zu helfen. Seit kurzem ist Goerlich zurück und derzeit Pfarrstellvertreter in Lachen SZ.

Die Personalverantwortliche der Landeskirche habe ihnen Goer­lich als Pfarrstellvertreter vorgeschlagen. «Das konnten wir uns gut vorstellen, schliesslich kennt man Andreas Goerlich und sein Engagement in unserer Kirchgemeinde», sagt Schmid, froh, damit eine Lösung gefunden zu haben, die die nahtlose Übergabe der Pfarrstelle garantiert.

«Ich frage doch nicht wegen einer Pfarrstellvertretung um Erlaubnis.»Peter Schmid, Kirchenpräsident Neftenbach

Als der Kirchenrat letzte Woche sein Okay gegeben hatte, teilte er die Neuigkeit den Präsidenten in den benachbarten Kirchgemeinden mit.

Nachbargemeinde brüskiert

Wenig erfreut zeigte sich darüber der Kirchenpflegepräsident von Pfungen. Es befremdete ihn, dass der Pfarrer, von dem man sich vor zwei Jahren getrennt hatte, nun ohne Vorinformation in der benachbarten Kirchgemeinde als Stellvertreter eingestellt wurde.

«Dass wir hierzu von Neftenbach vorgängig nicht befragt wurden, zeugt von wenig Fingerspitzengefühl», sagt Peter Weskamp. Immerhin bestehe zwischen den Kirchgemeinden Neftenbach, Pfungen und Dättlikon eine Zusammenarbeit, etwa im Bereich Gottesdienste. Weskamp reklamierte beim Zuständigen der Landeskirche, der Schmid daraufhin mehr Sensibilität ans Herz legte, wie dieser erzählt.

«Dass wir hierzu von Neftenbach vorgängig nicht befragt wurden, zeugt von wenig Fingerspitzengefühl»Peter Weskamp, Kirchenpräsident Pfungen

«Schade, dass Peter Weskamp sich direkt an Zürich wandte und nicht an mich», bedauert er. Weskamp sagt, es sei umgekehrt gewesen. Klar ist: Zwischen den beiden Präsidenten kam es zum trockenen Mailaustausch, der schliesslich in Funkstille endete, wie beide bestätigen. Ein schon länger vereinbartes Gespräch über die gemeinsame Zusammenarbeit wurde von Weskamp abgesagt, weil es derzeit keinen Sinn mache.

Schmid ist sich keiner Schuld bewusst. Er habe seine Kollegin in Dättlikon und den Pfungemer Kirchenpräsidenten per Mail über die Anstellung von Goerlich informiert. Er frage diese doch nicht wegen einer Stellvertretung um Erlaubnis, sagt er. Dass damals vor Goerlichs Weggang in Pfungen einiges passiert sei, höre man immer wieder. «Doch bis heute habe ich von niemandem etwas Konkretes erfahren.» Und jeder habe eine zweite Chance verdient. «Vor dem grossen Engagement von Pfarrer Goer­lich habe ich Hochachtung und unterstütze seine Flüchtlingshilfe auch privat.» Ebenso habe seine Kirchgemeinde schon Vergabungen an das Hilfswerk geleistet.

Weskamp betont, dass sich die Unzufriedenheit nicht gegen die Arbeit des Pfarrers richte. «Die Kirchenpflege wird offen und konstruktiv mit ihm zusammenarbeiten.» Doch dass Goerlich damals kurz nach seiner Pfarrwahl in Pfungen entschieden habe, in den Irak zu gehen, ohne die Kirchenpflege zuvor in seine Pläne einzuweihen, habe einen faden Nachgeschmack hinterlassen. (Der Landbote)