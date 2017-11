Finanzaufsicht übernahm das Steuer

Es war wie ein Schnellkurs in höherer Wirtschaftskunde, den die Gemeindeversammlung am Donnerstagabend über sich ergehen lassen musste. Die beiden Kontrahenten: Finanzvorstand Stefan Schär (SVP) und der Chef der Rechnungsprüfungskommission Hans Mettler (Forum) schenkten sich nichts. Dies aber auf anständigem und rein argumentativen Niveau.

Das Thema: Soll das Budget 2018 zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von rund drei Millionen Franken enthalten oder nicht? Ja fand der der Gemeinderat. Nein sagte die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Und Nein sagten schliesslich auch die 52 anwesenden Stimmberechtigten im Verhältnis von 26 zu 20 Stimmen.

Schär: Jetzt abschreiben

Finanzvorstand Schär war als erster in den Ring gestiegen. In einer teilweise fast filmreifen Präsentation erläuterte er, weshalb Anlageobjekte wie etwa die Kläranlage Pfungen nach Ansicht des Gemeinderates jetzt abgeschrieben werden sollten. Dies in Hinblick auf das Rechnungslegungsmodell HRM2, das ab 2019 zur Anwendung kommt und Gemeinden ermöglichen soll, ihren wirtschaftlichen Zustand ähnlich zur Privatwirtschaft nachvollziehbar abzubilden.

Der Vorteil der beantragten Sonderabschreibungen sei: Das ohnehin überlastete Gemeindepersonal müsse so weniger Buchungen vornehmen. Sie müssten sonst nämlich von jedem Anlageobjekt den Restwert bestimmen. Ein Aufwand, der nach Ansicht des Gemeinderates unverhältnismässig wäre. Mit den Sonderabschreibungen werde das Verwaltungsvermögen zwar kurzfristig etwas schlechter dargestellt, als es effektiv sei. Es handle sich dabei aber um einen rein buchhalterischen Akt. «Wir haben deshalb keinen Franken mehr oder weniger in der Tasche.»

Die RPK hält nichts von dieser Idee. Das hatte die Kontrollbehörde bereits in der Weisung zur Gemeindeversammlung dargelegt. «Wir sind anderer Meinung», ergriff RPK-Präsident Mettler denn auch das Wort. Der vorhin präsentierte Folienvortrag stamme vermutlich von einem Beratungsbüro, das sich auf diese Linie festgelegt habe. «Die Präsentation enthielt Falschaussagen», sagte Mettler.

Richtig sei: HRM2 verlange eine Anlagebuchhaltung, damit die Gemeinde eine Übersicht über ihr Vermögen habe. «Nehmen wir das Schwimmbad.» Dieses habe einen Buchwert von 405 000 Franken. «Wenn wir diese Sonderabschreibungen im Budget belassen, wird die Badi auf Null abgeschrieben.» Andernfalls habe die Gemeinde aber drei Millionen Franken mehr Kapital in der Bilanz. «Kein Unternehmer würde dieses Kapital von sich aus herausnehmen», zeigte sich Mettler überzeugt.

Budget geändert

Er überzeugte mit seiner Argumentation offensichtlich auch die Mehrheit der Gemeindeversammlung. Diese änderte das Budget, das ursprünglich einen Aufwand von 29 Millionen Franken und ein Defizit von 2,6 Millionen vorsah, und bewilligte es schliesslich mit 35 zu 11 Stimmen. Das Defizit wurde dadurch auf 1,9 Millionen Franken reduziert. Die Änderung erfolgte zum Leidwesen von Werkvorstand Dominik Streit. Die Gemeinden des Zweckverbands ARA Pfungen hätten alle beschlossen, die Kläranlage abzuschreiben, woran sich Pfungen nun nicht gehalten habe. «Aber es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen», meinte Streit nach der Versammlung lakonisch.

Die anderen Geschäfte

Damit war die angeregteste Diskussion des Abends geführt. Die restlichen Traktanden, die Statutenänderungen zweier Zweckverbände sowie das Budget der Kirchgemeinde und die Wahl einer neuen Präsidentin für die Pfarrwahlkommission gingen schlank durch. ()