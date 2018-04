Fischer angeln entlang der Thur nach Unrat

Das Ufer der Thur entlang ist gesäumt von satten Wiesen und Wäldern. «Dieser Natur wollen wir etwas zurückgeben», erklärt Kaspar Reutimann, Präsident des Fischervereins Andelfingen. Wir, das sind Vereinsmitglieder, deren Partner sowie Freunde des Vereins. Und der Natur etwas zurückgeben wollen die Fischer, indem sie einmal pro Jahr das Thurufer auf einer Länge von zehn Kilometern von Abfällen befreien.

Von der Brücke bei Gütighausen bis zur Altener-Brücke begeben sich etwa 70 Personen in sechs Teams auf die Suche nach liegengebliebenem Müll. Die Gemeinden Andelfingen, Kleinandelfingen und Adlikon haben in diesem Jahr die Aktion mit je 750 Franken unterstützt. «Was von dem Geld übrig bleibt, geht in die Kasse der Jungfischer», erklärt Jean-Pierre Mosimann, der dem Verein mittlerweile als Ehrenmitglied schon seit Jahren angehört.

Golfball und allerlei Plastik

Unter den Helfenden befinden sich einige Familien mit Kindern. «Wenn die Kinder mit eigenen Augen sehen, wie viel Abfall herumliegt, dann werden sie auch dafür sensibilisiert, nicht einfach alles achtlos wegzuwerfen», ist eine Mutter überzeugt. Für die Kinder selber ist es lustig, auf den grossen Steinen am Flussufer herumzuklettern und nach Abfall zu suchen.

«Es ist bedenklich, was ich innerhalb der ersten fünf Minuten eingesammelt habe», empört sich ein Vereinsmitglied und streckt den anderen seine Hände entgegen. Darin befinden sich ein Golfball, allerlei Plastik, Schnüre und anderer Unrat, den die Leute wegwerfen und der mit der Strömung den Fluss hinunter gelangt.

«Wir sind immer wieder erstaunt, was alles weggeworfen wird», erklärt Dieter Kuhn, Aktuar beim Fischerverein. Sie hätten schon ganze Gummiboote, Velos, Bauausrüstungen, Autopneus, Seile und noch viel mehr gefunden. Problematisch seien Glasflaschen, die beim Wegwerfen in die Brüche gehen. «Oft liegen dann auf den Kiesbänken Scherben und die Kinder treten beim Spielen barfuss hinein.»

Hundesäckli sind eine Plage

«Am meisten ärgern uns die vollen Hundesäckli, die zuhauf dem Ufer entlang zu finden sind», sagt Jean-Pierre Mosimann. Er sehe nicht ein, weshalb man zwar den Kot des Hundes einsammele, die Säckchen dann aber einfach liegenlasse. Sowieso sei Plastik in der Natur ein grosses Problem. Das sieht man auch am gefunden Abfall – ein grosser Teil ist aus Plastik. Je länger er im Wasser bewegt wird, desto kleiner wird er und landet zuletzt in den Fischmägen und danach in denjenigen der Menschen.

Die Abfall suchenden Fischer sind sich einig, dass zu viel in die Natur eingegriffen werde. Obwohl die meisten nicht wegen eines vermeintlich grossen Fanges fischen, sondern der Entspannung wegen, ist ihnen eine intakte Natur eine Herzensangelegenheit. «Wir verbringen viel Zeit in der Natur und darum fallen uns Veränderungen auch rasch auf», gibt einer der Fischer zu bedenken. Da sich wegen vielerlei Umwelteinflüsse immer weniger Fische in den Gewässern befänden, habe dies Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem.

Am Schluss der Putzaktion sind rund 1,3 Tonnen Unrat angefallen. «Doch eigentlich ist unsere Arbeit ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt der Präsident Kaspar Reutimann. Denn nach einem schönen Sommerwochenende wäre der Abfallberg noch viel grösser. ()