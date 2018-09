Frauen machen am meisten Stimmen

Ob Gemeinderat, Schulpflege oder Rechnungsprüfungskommission (RPK): Überall sind es Frauen, die bei den gestrigen Wahlen für die neue, fusionierten Gemeinde Stammheim am meisten Wählerstimmen geholt haben.

Bei der Wahl für den Gemeinderat überzeugte Ilona Diriwächter mit 810 Stimmen am meisten Stammertaler (2028 Stimmberechtigte). Die 51-Jährige ist aktuell Gemeinderätin von Waltalingen. Am zweitmeisten Stimmen (743) holte Beatrice Ammann, Gemeinderätin aus Oberstammheim. Bei der Schulpflege belegte Heidi Mosimann aus Oberstammheim mit 936 Stimmen den Spitzenplatz. Und bei der Wahl in die RPK machte Mirjam Hübscher aus Guntalingen mit 914 am meisten Stimmen.

Zwei Frau-Mann-Duelle

Beim Kampf ums Präsidium für den Gemeinderat und die Schulpflege kommt es zu einem zweiten Wahlgang – ebenfalls mit Frauenbeteiligung. Im ersten Wahlgang hat keiner der Kandidierenden das absolute Mehr erreicht. Hans Rudolf Langhart machte fürs Gemeinderatspräsidium 469 Stimmen, Beatrice Ammann bloss zwei Stimmen weniger. Beide Kandidaten sind aktuell Mitglied im Gemeinderat Oberstammheim und für den neuen Gemeinderat Stammheim bereits gewählt.

Unter den neun Interessenten für die fünf Gemeinderatssitze traten fünf bisherige Gemeinderäte sowie vier neue Kandidaten an. Von den Neuen schaffte einzig Fabian Kühner aus Waltalingen die Wahl. Zu wenige Stimmen erhielten und damit nicht gewählt wurden Stephan Ammann, Simon Eriksson und Thomas Feer. Das absolute Mehr zwar erreicht, aber als überzählig ausgeschieden und somit ebenso nicht gewählt worden ist Martin Farner-Schmid, Gartenbauer aus Guntalingen. Urs Ulrich, bisheriger Oberstammer Gemeinderat, wurde gewählt.

Die Wahlbeteiligungen für die drei neuen Behörden lagen zwischen gut 56 und knapp 62 Prozent. Auffällig ist die relativ hohe Zahl an leeren abgegebenen Stimmen: 527 beim Gemeinderat, 735 bei der Schulpflege und 802 bei der RPK.

Zwei neue in der Schulpflege

Ums Schulpflegepräsidium kämpften drei Kandidaten. Weil Christoph Frei, bisheriger Schulpfleger aus Unterstammheim, die Wahl in die neue Schulbehörde nicht geschafft hat, kann er nicht für den zweiten Wahlgang ums Präsidium antreten. Für diese Wahl antreten können respektive müssen Anita Fleury aus Guntalingen (bisher) und Lorenzo Galvan (neu) aus Oberstammheim. Als normale Schulpflegemitglieder sind sowohl Fleury (808 Stimmen) als auch Galvan (578 Stimmen) bereits gewählt. Im ersten Wahlgang ums Präsidium holte Fleury 404 und Galvan 330 Stimmen; Frei machte 158 Stimmen. Der oder die Schulpräsidentin wird von Amtes wegen auch Mitglied des Gemeinderates sein.

Ebenfalls in die Schulpflege der Einheitsgemeinde Stammheim gewählt worden sind die bisherigen Schulbehördenmitglieder Thomas Erzberger aus Oberstammheim sowie Markus Schneider aus Waltalingen. Unter den drei neuen Kandidierenden schaffte es wie erwähnt auch Heidi Mosimann aus Oberstammheim, zu wenige Stimmen erhielt hingegen Gabriela Weinig aus Unterstammheim.

Überzählig ausgeschieden

Fürs Präsidium der Rechnungsprüfungskommission kandierte einzig Roger Schär, der das absolute Mehr klar erreichte und somit gewählt ist. Für die fünf RPK-Sitze kandidierten sechs Personen. Gewählt worden sind nebst Schär auch Bruno Arnold Förtsch aus Unterstammheim, Mirjam Hübscher und Karin Kappeler aus Guntalingen sowie Hansruedi Ulrich aus Guntalingen. Das absolute Mehr zwar erreicht, aber als überzählig ausgeschieden ist Eduard Schibli aus Oberstammheim. (Der Landbote)