«Frauenquote – bei dieser Frage kann man nur verlieren»

Mitte dreissig, keck und sympathisch ist Désirée Schiess, die zusammen mit ihrem Bruder in dritter Generation das Reinigungsunternehmen Schiess AG führt, und um keine Antwort verlegen. Unterhaltsam und manchmal auch «frisch von der Leber weg» stellte sie sich am Donnerstagabend den Fragen von Moderator Christian Huggenberg im StadTalk.

Auf die Frage, ob sie Frauenquoten für nötig erachte, antwortete sie mit einem klaren Nein. Während ihrer Studien- und Berufsjahre in der Finanzindustrie sei sie oft eine unter wenigen Frauen gewesen, manchmal auch die einzige.

Als Scherz, so hoffe sie jedenfalls, hätten ihre Kollegen sie oft als «unsere Quotenfrau» bezeichnet. «Das hätt mi so was vo aagurkt.» Sie habe das Studium oder den Job gut machen wollen, «weil ich überzeugt war, dass ich das gut kann und gerne mache, und nicht, weil ich eine Quote erfülle».

«Wir Frauen ticken anders als Männer»

Sie habe keine einzige Freundin, die als Berufswunsch «Quotenfrau» angebe. Zwang findet sie den falschen Weg. Aber männliche Vorgesetzte müssten ihrer Meinung nach bei einer Stellenbesetzung anders vorgehen und die unterschiedlichen Herangehensweisen von Frauen und Männern in Bezug auf Karrierestellen berücksichtigen. «Wir Frauen ticken anders als Männer.»

Während Frauen sich bei einer angebotenen Aufgabenerweiterung oder Beförderung erst mal reiflich überlegten, ob sie das wohl könnten, wollten und Kapazität dafür hätten, würden Männer sofort zusagen und sich erst im Nachhinein überlegen, wie sie das wohl auf die Reihe kriegen.

«Er holt mich manchmal mit dem Lasso wieder ein, wenn ich davonpresche, und ich gebe ihm einen ‹Gingg›, wenn er ihn braucht.»Désirée Schiess

Im eigenen Unternehmen scheinen die Geschlechterrollen – gemessen an dieser Definition – aber umgekehrt zu liegen: Désirée Schiess beschreibt nämlich ihren acht Jahre älteren Bruder als den überlegten, genauen und «peniblen» Chef, während sie «losrenne und mache».

Die unterschiedlichen Charaktereigenschaften ergänzen sich ihrer Meinung nach aber optimal, und sie sei froh um des Bruders Bedächtigkeit. «Er holt mich manchmal mit dem Lasso wieder ein, wenn ich davonpresche, und ich gebe ihm einen ‹Gingg›, wenn er ihn braucht», beschreibt sie die geschwisterliche Geschäftsführung.

«Ich wollte meinen eigenen Weg gehen»

2015 ist sie in die Geschäftsleitung des familieneigenen Reinigungsunternehmens mit 150 Mitarbeitenden eingetreten. Bis dahin ­verlief ihr Berufsweg in der Finanzwelt. Als sie das Langzeitgymnasium abgebrochen hatte, liess sie sich im Berufsinformationszentrum beraten und entschied sich für eine kaufmännische Lehre.

Sie suchte sich selber eine Lehrstelle auf einer Bank in Zürich. «Ich wollte meinen eigenen Weg gehen und wollte nicht, dass jemand etwas für mich ­arrangiert.» Die Finanzindustrie gefiel ihr, und sie studierte ­anschliessend an der ZHAW ­Wirtschaft. Ihre Bachelorarbeit widmete sie dem Thema «Nachfolgeregelung in Familienunternehmen».

«Es gibt zu viel Egoismuskultur.»Désirée Schiess

Später arbeitete sie als Firmenkundenberaterin bei einer Grossbank. Doch nach ein paar Jahren habe sie festgestellt, dass diese Richtung «doch nicht ganz Meins ist», und sie habe realisiert, dass das, was sie gerne machen würde, vor ihren Füssen liege.

Vor vier Monaten ist sie zur ersten Präsidentin des bald 150-jährigen KMU-Verbandes gewählt worden. Sie habe das Ehrenamt nicht angetreten, weil ihr langweilig sei, betonte sie, sondern weil sie den Gewerbeverband mit seinen 600 Mitgliedern – mit einer grossen Bandbreite vom Coiffeursalon bis zum Hightechunternehmen – spannend finde und es als wichtig erachte, dass der Verband durch Netzwerken und Lobbyarbeit seinen Beitrag für die Erhaltung einer attraktiven Stadt beisteuere.

Sie selber leiste gerne einen ehrenamtlichen Beitrag für die Allgemeinheit. «Es gibt schon zu viel Egoismuskultur.» Diese Haltung passt zu ihren Grundwerten, die sie auch im eigenen Unternehmen hochhält, wie sie mehrmals betonte: Anstand, Respekt und Wertschätzung.