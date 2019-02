Froh über jedes Klo

Der Druck in der Blase ist gross – und die nächste öffentlicheToilette zu weit weg: Eine unangenehme Situation, die wohl viele kennen. Auch in Winterthur. Zumal gerade hier die Zahl der öffentlichen Toiletten im Verhältnis zu anderen Städten ohnehin schon klein ist. Während beispielsweise Basel heute 85, Luzern 40 oder Schaffhausen 24 öffentliche Toilettenanlagen aufweist, gibt es in Winterthur gerade mal noch deren 16. Wie die Stadt auf Anfrage einräumt, habe sie vor einigen Jahren zehn «wenig frequentierte Anlagen» geschlossen.

Geringe WC-Dichte

Ueli Sieber, Leiter Stadtentwässerung im Tiefbauamt, ist der Ansicht, dass in Winterthur derzeit kein akuter Handlungsbedarf «bezüglich zusätzlicher Anlagen besteht». Basel und Luzern sehen das in Bezug auf ihre eigene Situation hingegen ganz anders. Sie sind der Meinung, dass sie eine viel zu kleine WC-Dichte aufweisen. Die beiden Städte hatten sich deshalb dazu entschlossen – wie viele weitere Ortschaften auch –, der Öffentlichkeit noch mehr Toiletten zur Verfügung zu stellen.

Und zwar mit der Aktion «Nette Toilette»: Städte unterstützen Gastronomen mit einem jährlichen Beitrag von 1000 bis 2500 Franken bei der Pflege der Toiletten und die Wirte erklären sich ihrerseits bereit der Bevölkerung ihr bestehendes WC ohne Konsumationszwang gratis zur Verfügung zu stellen. Die teilnehmenden Gastrounternehmen erkennt man an entsprechenden Aufklebern (siehe Foto). Zudem sind sie in Stadtplänen aufgeführt.

«Auch Familien mit kleinen Kindern sind glücklich, wenn sie im öffentlichen Raum sehr schnell eine Toilette aufsuchen können.»Silvio Stierli (SP)



Heute nehmen in Luzern rund zwanzig Restaurants, Bars und Hotels an der Aktion teil, in Basel sind es gar über 30. Die teilnehmenden Städte und Gemeinden, darunter auch Elgg, sprechen unisono von einem Erfolg – und einer Win-Win-Situation. Während die Gemeinden hohe Kosten sparen (Anschaffung neuer Anlagen, Unterhalt, Vandalenakte etc.), profitieren die Beizen von einem Imagegewinn, einem kleinen Zustupf und dem einen oder anderen neuen Gast

Doch völlig unbekannt ist die Idee «Nette Toilette» in Winterthur nicht. Bereits im Altersleitbild 2014 und im städtischen Merkblatt «Altersgerechte öffentliche Aussenräume» (2017) wird die Massnahme als Möglichkeit erwähnt, um der älteren Bevölkerung künftig noch mehr öffentliche Toiletten anbieten zu können. Vor Umsetzung der Massnahme müsse jedoch der Handlungsbedarf nochmals geklärt werden, heisst es jetzt aus dem Departement Soziales. Zudem stufe man die «Nette Toilette» nicht prioritär ein.

Senioren wollen mehr WCs

Das sieht die ältere Bevölkerung aber offenbar etwas anders. Die «Nette Toilette» sei eine «sehr gute Idee», meint Margrit Rupper, Präsidentin des Winterthurer Seniorinnen- und Seniorenverbandes. «Denn wer geht schon gerne in ein öffentliches WC.» Diese seien oft dreckig. Die «Nette Toilette» sei eine sinnvolle Lösung, zumal die Stadt ja dabei noch Geld sparen könne.

«Das ist keine Aufgabe des Staates.»Daniel Oswald (SVP)



Die Ansichten der Chefs der beiden grössten Gemeinderatsfraktionen, Silvio Stierli (SP) und Daniel Oswald (SVP), zum Thema «Nette Toilette», sind höchst unterschiedlich. Stierli empfindet Sympathie für die Idee und hält sie deshalb für prüfenswert.

«Ich kann mir vorstellen das Anliegen in der nächsten Fragestunde im Gemeinderat zu thematisieren», sagt er. Er glaubt, dass nicht nur ältere Leute froh sind, wenn das Netz an öffentlich zugänglichen Toiletten künftig noch dichter wäre. «Auch Familien mit kleinen Kindern sind glücklich, wenn sie im öffentlichen Raum sehr schnell eine Toilette aufsuchen können.»

«Das ist ein Scheissdreck»

Sich gar nicht für die Idee erwärmen kann sich SVP-Fraktionschef Daniel Oswald. «Das ist ein Scheissdreck», findet er. «Denn das ist keine Aufgabe des Staates.» Sein Parteikollege aus Thun, Exekutivmitglied Roman Gimmel, hat in seiner Stadt selber die «Nette Toilette» lanciert – und sieht das deshalb anders. Er habe zwar durchaus Verständnis für die Ansicht seines Kollegen. «Aber als Mitglied einer Exekutive hat man sich den tatsächlichen Problemen unideologisch anzunemen.»

Auf Wohlwollen stösst die Idee auch bei hiesigen Gastronomen. Unterstützenswert finden die Idee unter anderem das Restaurant Neumarkt, das Café B&B Oberer Graben, und die Restaurants Holy Cow, Widder und Goldenes Horn.

(Der Landbote)