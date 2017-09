Fünf Kat-Schmuggler innerhalb eines Monats verhaftet

Am Montagabend wurde am Flughafen ein Mann verhaftet, der zwei Koffer mit rund 40 Kilogramm Kat einführen wollte. Der 26-jährige Holländer reiste von Nairobi via Dubai nach Zürich. Als er und sein Gepäck einer Routinekontrolle von Zoll und Kantonspolizei unterzogen wurden, konnten in den beiden mitgeführten Koffern je zirka 20 Kilogramm Kat sichergestellt werden.

Der Verhaftete wird nun der zuständigen Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.Das ist kein Einzelfall: Im letzten Monat wurden am Flughafen vier weitere Kat-Schmuggler verhaftet. Allesamt europäische Staatsangehörige, die von Nairobi aus über Dubai, Abu Dhabi oder Doha nach Zürich geflogen sind. Ob die Schweiz ihr Ziel war oder ob sie sich hier nur auf der Durchreise befanden, ist nicht bekannt.

Nicht vergleichbar mit Heroin oder Kokain

Steigt in der Schweiz die Nachfrage nach der natürlichen Droge, die hauptsächlich in Kenia, Oman, Jemen und Äthiopien angebaut wird? «Ich denke nicht», sagt Stefan Oberlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. Trotz der häufigen Kat-Aufgriffe in den letzten Wochen glaubt er, dass es hierzulande zu keinem grossen Handel kommen wird.

«Die Droge wird vermehrt von Leuten konsumiert, die aus den obengenannten Ländern stammen.» Dort gilt Kat nämlich als Alltagsdroge und ist legal. In der Schweiz ist Anbau, Herstellung, Handel, Verbreitung und Konsum gemäss Betäubungsmittelgesetz verboten.

Auffallend ist, dass es sich beim sichergestellten Kat um sehr grosse Mengen handelt. Die fünf Schmuggler wollten zusammen insgesamt 270 Kilogramm Blätter und Triebe der Pflanze einführen. Das Problem: Die Droge muss rasch konsumiert werden. Denn nach Aufbewahrung bei Raumtemperatur verliert Kat schon nach drei bis vier Tagen seine Wirkung.

Oberlin sagt: «es wäre möglich, dass die Lieferungen an irgendwelche Vereine mit Mitgliedern aus der Kat-Region übergeben werden sollten und diese die Drogen dann zusammen konsumiert hätten.»

Die fünf Kat-Schmuggler, die nun in Zürich in Haft sitzen, erwartet zwar eine Prozess und eine angemessene Bestrafung. Diese wird jedoch nicht so hart sein wie bei Delikten, bei denen zum Beispiel Heroin oder Kokain im Spiel sind. «Kat ist nicht mit diesen harten, chemischen Drogen zu vergleichen», erklärt Oberlin. (Zürcher Regionalzeitungen)