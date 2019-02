Für 8.80 Franken in eine andere Welt

Samstagmorgen, 06.06 Uhr im Hauptbahnhof Winterthur, der Zug fährt ab. Nach sieben Minuten hält er in Henggart, dem Tor zum Weinland. Am Wegrand glitzert der Raureif auf dem Gras. Der Zug fährt weiter, der Strombügel streicht wie ein bengalisches Streichholz der vereisten Fahrleitung entlang, laut Funken sprühend.

Nach der letzten Strassenlaterne ist es kohl­ra­ben­schwarze Nacht. Ein leises Plätschern ist zu hören, als würde jemand Tee in eine Tasse giessen. Das ist er, der Seltenbach, wie er aus einem Betonrohr in die Freiheit entlassen wird. Wenig später ist das Wasser wieder still, der Biber hat den Bach gestaut. Beim Damm aus Ästen und Erde ist ein Sprudeln zu hören, dann wieder Ruhe. Oben am Himmel glitzern die Sterne wie Eiskristalle, im Osten zeigt ein zaghaftes Blau den Morgen an.

Der Bach ist wie eine in die Länge gezogene Biberwohnung. Damm folgt auf Damm, fliessendes auf stehendes Wasser. Die gefrorenen Grashalme am Bachufer zerbrechen wie noch nicht gekochte Glasnudeln. Die Eisschicht in einer Pfütze bricht unter der Schuhspitze wie die Karamellschicht einer Crème brû­lée.

An einer Stelle am Ufer hat es eine dunkle Fläche im weissen Gras. Das Loch in der Mitte ist kleiner als der handgrosse Fleck. Darunter verbirgt sich ein bewohnter Biberbau. Die warme Atemluft der Tiere steigt auf und lässt beim Loch das weisse, gefrorene Gras schmelzen – die Stelle erscheint dunkel. Etwas später weitet sich der kleine Bach zu einem grossen Weiher. Helle Nagespuren an umgeknickten Bäumen – und etwas Dunkles, das vom Ufer ins Wasser huscht. Vermutlich ein Biber, doch die klammen Finger sind zu langsam für ein Beweisfoto.

In einem immer tiefer und enger werdenden Tobel fliesst der Bach weiter. Wie ein übermütiges Kind, das in einem Küstenstädtchen die steile Treppe hinab rennt, um endlich das Meer zu sehen, stürzt der kleine Bach über unzählige natürliche Stufen hinab Richtung Thur.

Viele umgestürzte Bäume liegen kreuz und quer über das wilde Tobel. Ein Mikado, das Riesen am Freitagabend hier liegen gelassen haben. Ein paar Stäbe sind zerbrochen – war da jemand ein schlechter Verlierer? Unten in der Thurebene liegt dichter Nebel, ein Fuchs rennt mit der Nase dicht am Boden im Zickzack über den gefrorenen Acker. Dann wieder Dämme, verwunschene Biberweiher und Nagespuren bis zur Bachmündung in die Thur.

Der Weg führt der Thur entlang, über die Ellikerbrücke hoch ins Niderholz. In dem Wald haben die Bäume grüne Wollsocken an – Moos, das die Stämme emporwächst. Einer der grössten Biberseen der Schweiz liegt hier. Am Waldrand angekommen wärmt die Februarsonne.

Der Raureif schmilzt, Rotmilane lassen sich von der Wärme schraubenartig in die Höhe tragen. Und ein schneeweisser Silberreiher fliegt auf mit seinen kohlrabenschwarzen Füssen und dem karottenfarbenen Schnabel. Ist es der dahinschmelzende Schneemann, der genug vom Winter hat? (Der Landbote)