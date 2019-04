Für das Grinsen ab 50 Stundenkilometer

Wenn man über Sam Brüngger reden will, der Mann der in Flaach Motorräder verkauft, die in den Fünzigern in der Zeit stehenblieben, dann muss man zuerst über seine Maschinen reden. Zwei Marken stehen in seiner Werkstatt: Royal Enfield und Ural. Das hört man selten in Europa. Noch seltener in der Schweiz. Und unter anderem darum gefallen sie ihm. «Ich will aus der Masse herausstechen», sagt der 33-Jährige mit blitzenden Augen.

Ausserhalb von Europa ist die Marke Royal Enfield ein Begriff. Sie ist die älteste durchgehend produzierende Motorradmarke der Welt, seit 1901. In den Fünfzigern verlagerten sie die Produktion nach Indien. Mit dem Effekt, dass in Indien Enfields zu den Motorrädern schlechthin wurden.

Sie haben Kultstatus erreicht, ohne protzen zu müssen. Das gefällt Sam Brüngger. «Es ist nichts dran, was man nicht braucht. Es ist alles noch aus Blech, es macht dir nichts vor, es ist, was es ist: Ein Motorrad.»

Perfektion verfehlt das Ziel

Die zweite Marke, Ural, kommt aus Russland. Vor dem zweiten Weltkrieg haben die Russen den deutschen ein Wehrmachts-Gespann abgeschaut und dann in ihren Werken im Uralgebirge solange verändert, bis es zum eigenständigen Typ wurde. Das Spezielle daran: Der Seitenwagen.

Heute ist Ural die einzige Marke, die serienmässig Seitenwagen-Gespanne herstellt. Wobei die Ural bis vor etwa 10 Jahren wegen einem entscheidenden Makel nicht sehr beliebt war: Die Dinger blieben gerne stehen.

Um 2007 übernahmen Amerikaner die russischen Werke. Ab da gab es Garantien für die Käufer, das Flair blieb: «Wer bei diesen Motorrädern die Perfektion verlangt, wird nicht glücklich.» Und verfehlt das Ziel. Aber dazu mehr zum Schluss.

Erst seit kurzem, gibt es die Royal Enfield`s auch wieder in Ausführungen mit zwei Zylindern. In Indien waren die 350-Kubik-Motorräder Standard. Nur Europäer denken, man brauche mehr. «Aber wofür auch? Man kommt ja von A nach B», meint Brüngger. «Für mich sind diese Motorräder Entschleunigung», sagt er. Das klingt paradox? Nicht unbedingt. «Am Abend sitze ich auf mein Motorrad, nach zwanzig Minuten bin ich entspannt und und kann vom Alltag abschalten.»

Mehr Benzin als Blut

Sam Brüngger ist Fan von Rädern, Velos, Autos und Motorräder. In seinen Adern fliesst mehr Öl und Benzin statt Blut. Das muss man sein, wenn man Automechaniker lernt. Und als Fan ist er auch schon vieles gefahren: Motocross beispielsweise oder eine Supermoto-Maschine, eine dieser futuristischen Präzisions-Boliden, entwickelt für die abgesperrte Rennbahn. Alles an diesem Ding sagt: Sei schnell. Aber Sam Brüngger wollte gar nicht schnell sein.

Per Zufall arbeitete Brüngger vor einigen Jahren in einem Pannendienst, der sein Hauptquartier direkt neben jener Werkstatt hatte, die er heute selber betreibt. Seit 25 Jahren führte der frühere Besitzer den Laden in einer Grauzone zwischen Leidenschaft und Nebenerwerb.

Brüngger mochte die Motorräder vom Moment an, als er sie sah. Er übernahm die Werkstatt und holte den Betrieb in den letzten zwei Jahren aus der Grauzone: Der Gespannservice in Flaach ist nun Leidenschaft und Haupterwerb in einem.

Der älteste Kunde

Die Kunden von Sam Brüngger kommen aus der ganzen Schweiz. Kein Wunder, denn wer nach diesen speziellen Marken sucht, der hat nur gerade drei Händler zur Verfügung. Sein ältester Kunde hat Jahrgang 1919 und ist damit nur gerade 18 Jahre jünger als das erste Enfield-Modell. Klar, beim Absteigen müsse Brüngger ihm helfen. «Aber beim Gespann-Fahren, da macht ihm keiner was vor.»

Motorradfahren mit Seitenwagen-Gespann ist nicht ganz einfach, sowas muss man erst lernen. Darum grenzt es an einen Vertrauensbeweis, wenn man sich in den Seitenwagen setzt. Dort aber stellt sich für den Beifahrer bald das gleiche Gefühl ein, das der Fahrer selber hat.

Das Grinsen, das sich schon nach den ersten paar Metern zeigt. Das Vibrieren, das Brummen, den Wind, das nicht-ganz-Perfekte einer ehrlichen Maschine aus Blech und Stahl. Denn darum dreht sich alles beim Motorradfahren, wenn es nach Sam Brüngger geht.

(Der Landbote)