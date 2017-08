Fusionsgegner verhindern Podium

Kommentar

Politik ist keine Privatsache

Mit der Fusionsabstimmung vom 24. September steht den Stammertaler Stimmbürgern ein «historischer Entscheid» bevor. Dies ist nicht etwa ein mahnender Satz aus dem fernen Zürich oder die Übertreibung eines Journalisten. Vielmehr schreiben das die Stammertaler Behörden selber im aktuellen Mitteilungsblatt. Und doch lehnen es die Fusionsgegner in diesen Behörden ab, an einer Podiumsdiskussion mit SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr ihre Meinung zu vertreten.



Aber auch andere Meinungsführer im Tal wollen sich nicht exponieren. Lieber schreiben sie Leserbriefe oder verteilen Flugblätter – Einwegkommunikation statt Dialog also. Man ruft seine Meinung aus, doch bevor ein Echo eintrifft, versteckt man sich wieder. Oder man bombardiert den Journalisten minutenlang mit Kontra-Argumenten am Telefon und hofft darauf, dass die Zeitung diese ohne gegnerischen Widerspruch veröffentlicht. Aber seine Meinung selber auf einem Podium vertreten, das will man nicht.



Der Waltalinger Gemeindepräsident Martin Zuber ist der einzige Präsident, der am Podium teilgenommen hätte. Und dies, obschon er als SVP-Kantonsrat für einmal auf der Seite der linken Regierungsrätin gestanden hätte – keine einfache Situation. Schliesslich hat Fehr mit ihrer Einmischung selbst Fusionsbefürworter im Stammertal verärgert. Umso mehr wäre das Podium eine Chance gewesen, der Regierungsrätin aus Zürich mal richtig die Meinung zu sagen. Es wäre ein Heimspiel gewesen. Doch das Gros der Gemeindebehörden findet, Dokumente auf die Webseiten aufzuschalten oder auf der Gemeindeverwaltung aufzulegen und ein paar wenige Informationsveranstaltungen durchzuführen, genüge.



Einseitig Informationen abgeben und nicht mit den Bürgern debattieren: Auch an einer Veranstaltung letzten März wurde den rund 250 anwesenden Bürgern eingebläut, nur Sach- und Verständnisfragen zu stellen. Eine politische Diskussion sei jetzt nicht erwünscht, sagte ein Gemeindepräsident damals. Etliche Stammertaler hielten sich aber nicht daran, und das war gut so. Der Entscheid vom 24. September, wie auch immer er ausfallen wird, ist nur nach einer breiten Diskussion genügend legitimiert.



Es werde sehr wohl debattiert, rechtfertigen sich die öffentlichkeitsscheuen Fusionsgegner. Eben einfach nicht in der breiten Öffentlichkeit, sondern im (Halb-)Privaten von Familie und Verein. Und schliesslich sei die Fusion Sache der Stammertaler, Auswärtige hätten sich nicht einzumischen, schon gar nicht eine Regierungsrätin. So gesehen sind die Absagen zum Podium konsequent. Nur müsste man dann auch selber konsequent sein: Hat das Stammertal Schönes zu berichten, werden die Medien gerufen, um das Erfreuliche über den Talkessel hinauszutragen. Auch für Kritik am Kanton spannt man die Medien gerne ein.



Und das ist auch in Ordnung so. Denn Politik als Ringen um Argumente ist keine Privatsache. So darf sich eine Regierungsrätin durchaus in einen Abstimmungskampf einmischen. Aber man darf das auch daneben oder sogar frech finden. Doch wieso sagen die Fusionsgegner ihr das nicht direkt ins Gesicht und diskutieren es aus? Dem Stammertal wäre mehr Selbstbewusstsein und Mut zu wünschen. Denn nun ist die Regierungsrätin die Siegerin, weil sie die Gesprächsverweigerung genüsslich geisseln kann. Dabei hätte das Stammertal gleich drei Kantonsräte, die ihr sehr wohl Paroli bieten könnten. Und vor einem solch «historischen Entscheid» wäre ein öffentliches Podium geradezu geboten, ja zwingend. Markus Brupbacher