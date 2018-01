Fusionsprozess setzt Kräfte frei

Es ist ruhig im mittleren Tösstal. Und das obwohl am Sonntag über eine Fusion abgestimmt wird. Niemand schreibt hitzige Leserbriefe, keiner torpediert die Behörden mit Fundamentalkritik. Ganz im Gegenteil: Die Verantwortlichen erhalten Lob für ihr Vorgehen. Die Fusion der Reformierten Kirchgemeinden Wila und Turbenthal scheint kurz vor der Abstimmung weitgehend unbestritten. Ein Nein an den ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlungen am Sonntag wäre somit eine Überraschung.Dies auch deshalb, weil sich im Flaachtal im Jahr 2015 Ähnliches abspielte als drei Kirchgemeinden kurz vor der Fusion standen. Auch damals äusserte sich vor der Abstimmung kaum jemand negativ. Bis zum Schluss blieb es bei einzelnen Gegenstimmen. Woran liegt das? Fusionen sind sonst oft umstritten.

Viel Arbeit

Hilfreich ist sicherlich genügend Vorbereitungszeit. Die Kirchgemeinden Wila und Turbenthal denken schon länger über eine Fusion nach. Seit 2015 führen sie konkrete Zusammenschlussgespräche. Im vergangenen Jahr haben sie zudem mehrere Mitwirkungsveranstaltungen organisiert. Dabei diskutierten Kirchenmitglieder nicht nur über Vor- und Nachteile einer Fusion, sie stellten sich auch grundsätzliche Fragen: Wie muss eine Kirchgemeinde organisiert sein, damit sie lebendig bleibt? Um welche Zeit sollen die Gottesdienste stattfinden? Die Stimmung an den Anlässen war locker und offen, keine Spur von Dörfligeist. «Es macht Spass, neue Visionen zu entwickeln», sagt Erna Brüngger, Präsidentin der Reformierten Kirche Turbenthal. Sie spüre von den Kirchenmitgliedern viel Wohlwollen.

Genauso sieht es Marianne Heusi, Präsidentin der Reformierten Kirche Wila: «Der Fusionsprozess gibt neuen Schwung und macht Mut», sagt sie. «Wir sind erstaunt, wie positiv die Rückmeldungen bisher waren.»

Andere Kirchgemeinden im Tösstal lassen sich von solchen Voten bisher nicht anstecken. Wila und Turbenthal stehen in der Umgebung mit ihren Fusionsplänen weiter alleine da. Die Kirchen Sitzberg, Wildberg und Zell wollen eigenständig bleiben. Die Kirchgemeinden Bauma-Sternenberg, Bäretswil und Fischenthal setzen auf Zusammenarbeit statt Fusion.

Bühne frei für Neues

Die Präsidentinnen der Kirchen Wila und Turbenthal betreten gerne Neuland, und weisen auf die Vorteile hin: «Gemeinsam wird ein vielfältigeres Angebot möglich», sagt Marianne Heusi. Man könne wieder über Neues nachdenken, statt nur über Abbau. «Die beiden Kirchen haben ihre eigene Spezialitäten, von denen die jeweils anderen Kirchgänger profitieren können.» Wichtig sei es, die Leute mitzunehmen und etwa Fahrgelegenheiten zu organisieren. Vor allem, weil insgesamt weniger Gottesdienste stattfinden werden.

Wohin mit dem Sekretariat?

Natürlich gab es während des Prozesses auch Kritikpunkte. An einer Mitwirkungsversammlung befürchtete ein Mann, dass sich weniger Freiwillige melden könnten. Zudem wies er auf den Dörfligeist in Wila und Turbenthal hin. Diskussionen löste auch die Frage aus, wo das Sekretariat der neuen Gemeinde sein soll. Die Antwort darauf ist pragmatisch: Weil in Turbenthal geeignetere Räume vorhanden sind, soll das Sekretariat von dort aus geführt werden. Im Verlauf des Prozesses wurde die Kritik leiser. Alle, die wollten, konnten sich einbringen. Die beiden Kirchenpräsidentinnen sind überzeugt, dass ein Zusammenschluss der richtige Weg ist. Opposition hätten sie bislang keine gespürt, dennoch sind sie nach der langen Vorbereitungszeit gespannt auf die Abstimmung und hoffen auf möglichst volle Kirchen.



Entscheid nach dem Gottesdienst

Die Fusionsabstimmungen der Reformierten Kirchgemeinden Wila und Turbenthal werden am 14. Januar, circa 10.30 Uhr, durchgeführt. Dies im Anschluss an die Gottesdienste, die um 9.30 Uhr beginnen. ()