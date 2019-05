Fussball-Gäste mit heiklem Anhang

Heute vor einer Woche kam es nahe Winterthur zu Gewalt zwischen Fussballfans. Anlass war das Spiel der Zürcher Grasshoppers gegen St. Gallen. Bei Kemptthal stoppten St. Galler Fans ihren Extrazug mit der Notbremse, draussen warteten schon Zürcher Hooligans. Die augenscheinlich vereinbarte Schlägerei dauerte nicht lange, ein Video zeigt aber heftige Gewaltszenen.

Mit der Möglichkeit solcher Fangewalt müssen sich vor der kommenden Fussballsaison auch Winterthurer Akteure wieder mehr befassen. Denn die Grasshoppers steigen mit allergrösster Wahrscheinlichkeit in die Challenge League ab und werden auf der Schützi zu Gast sein. Und auch der FC Zürich kämpft um den Ligaerhalt.

Dennoch sei ein Abstieg eines Zürcher Klubs «in erster Linie attraktiv», findet FCW-Geschäftsführer Andreas Mösli. «Spiele gegen ehemalige Super League-Mannschaften bescheren uns sicher gute Eintrittszahlen, und zwischen dem FCW und den Stadtzürcher Clubs besteht keine Fan-Rivalität.» Die Sicherheit werde bei solchen Spielen sicher personell und baulich hochgefahren, sagt Mösli. «Aber das wird im Rahmen bleiben. Als der FCZ 2016 und 2017 in der Challenge League spielte, hatten wir trotz höheren Sicherheitskosten immer noch einen Gewinn durch den Ticket-Verkauf.»

Hunderte Gewalttäter

Einen möglichen Abstieg beider Zürcher Klubs bezeichnet Mösli hingegen als «sehr besondere Konstellation». Dann sei es durchaus möglich, dass sich die Zürcher Fangewalt in Winterthur abspiele: «Es besteht das Risiko, dass FCZ- und GC-Fans ihre Rivalitäten in die Challenge League tragen und für Auseinandersetzungen auch ein Auswärtsspiel eines der beiden Klubs nutzen.»

Im letzten Jahr wurde das Thema Fan-Gewalt in Zürich wieder ein dominierendes Thema. Brutale Schlägereien und Überfälle zwischen GC- und FCZ-Hooligans führten zu einem verstärkten Engagement von Politik, Klubs und Polizei. Die Rede war von mehreren Hundert Gewalttätern in den Fankreisen von GC und FCZ.

Mösli mahnt indes zur Nüchternheit: «Wenn es zu Fan-Gewalt kommt, steckt eine jahrelange Geschichte dahinter, man sollte deshalb nicht im Vorfeld einer Saison auf Panik machen.» Die Medien tragen laut Mösli eine besondere Verantwortung: Hooligans, oder «erlebnisorientierte Fans» wie Mösli sie nennt, wollten mediale Aufmerksamkeit. «Wenn die Medien Gewalt-Bilder oder -Videos von Fan-Gruppen zeigen, kann dies die Szene zusätzlich anfeuern.»

Winterthur hat im Bezug auf die Fan-Sicherheit allerdings tatsächlich keine guten Erinnerungen an die FCZ-Saison 2016/2017. Bei einem Match auf der Schützi explodierte nahe des Winterthurer Captains ein Böller, nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen, ein Mann wurde durch einen geworfenen Schachtdeckel schwer verletzt.

Friedlicher FCW

Angefragte Fans glauben dennoch nicht an mehr Gewalt in der kommenden Saison. Beim FCW gebe es keine gewaltbereiten Fangruppen, zudem herrsche im Bezug auf den voraussichtlichen Abstieg von GC vielmehr Vorfreude auf attraktive Spiele mit vielen Zuschauern.

Möglich sei aber immer, dass es bei gut besuchten Matches zu Gewalt durch Trittbrettfahrer komme, die sonstige FCW-Spiele nicht besuchen und bei denen deshalb auch die Präventionsbemühungen des FCW nichts nützten.

Stapo will mehr Geld vom FCW

Die Stadtpolizei befasst sich jetzt schon mit allfälligen negativen Auswirkungen eines Zürcher Abstiegs. «Wir sind in den Vorbereitungen und analysieren die Lage fortlaufend», sagt Stapo-Sprecher Michael Wirz auf Anfrage. Spiele mit ehemals höherklassigen Mannschaften bedeuten für die Stadtpolizei mit Sicherheit einen Mehraufwand. Das sah man in der Saison 2016/2017, als der FC Zürich ein Jahr lang in der Challenge League und damit auch auf der Schützi spielte.

Während normale Challenge League-Matches mit tiefen Risiko die Stapo wenige Tausend Franken kosten, steigen die Ausgaben bei einem «mittleren Risiko» auf bis zu 50'000 Franken. Ein Hochrisikospiel kann über 100'000 Franken kosten. Davon könnte es nächste Saison mehrere geben.

Just in diesen Wochen laufen zwischen FCW und Stapo Gespräche zu den Sicherheitskosten. Angestossen wurden die Gespräche von der Polizei, die sich vom FCW mehr Geld wünscht, wie Wirz bestätigt. Der Club übernehme bisher nur «einen kleinen Teil» der Kosten für die Sicherheit rund ums Stadion. Wie viel genau das ist, konnte gestern Freitag niemand sagen. Der FCW spricht von einem Beitrag «im hohen fünfstelligen Bereich» bei grossen Spielen. (Der Landbote)