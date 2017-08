Gemeinderäte werben gegen Fusion

Der Titel der Medienmitteilung liest sich wie eine Schlagzeile: «Jetzt sprechen die vier Gemeinderäte von Unterstammheim.» Dann folgen Argumente gegen eine Fusion im Stammertal, zweieinhalb A4-Seiten lang. Zuerst wird die finanzielle Situation der betroffenen Gemeinden beleuchtet: Oberstammheim und Unterstammheim seien auf gutem, bis sehr gutem Weg und auch Waltalingen könne es ohne Fusion schaffen, heisst es im Schreiben. Weitere Themen sind Einzonungen, schlanke Strukturen und die Rolle des Kantons. Das Positionspapier zur Abstimmung am 24. September kommt überraschend. Der Gemeinderat in Unterstammheim hat seine Haltung bereits veröffentlicht. Seit Juni ist bekannt, dass er eine Fusion ablehnt.

«Reinen Wein» einschenken

Warum also eine erneute Stellungnahme? Erst noch hatten Gemeinderäte aus Unterstammheim eine Teilnahme an einem «Landbote»-Podium zum Thema abgelehnt. «Wir wollen nochmals reinen Wein einschenken und klar Stellung beziehen», sagt Gemeinderat Adrian Diener. Denn inzwischen seien Fusionsbefürworter aktiv geworden.

Gemeinderat Marco Kuriger sieht es ähnlich: «Wir wollen uns später nicht vorwerfen lassen müssen, nicht klar Stellung bezogen zu haben.» Im Abstimmungskampf würden auch Dinge behauptet, die so nicht stimmen.

Unterzeichnet haben die Mitteilung nebst Kuriger und Diener auch die Gemeinderäte David Beuggert und Stephan Ammann.

Eine gewichtige Unterschrift fehlt allerdings, jene des Gemeindepräsidenten. Er kenne den Inhalt der Mitteilung nicht, sagt Werner Haltner auf Anfrage. Das Vorgehen seiner Amtskollegen erstaunt ihn. «Es ist sehr speziell und unüblich, dass Gemeinderäte nach dem offiziellen Antrag und der Weisung nochmals Stellung beziehen.» Er akzeptiere aber unterschiedliche Meinungen und halte sich an das Kollegialitätsprinzip.

Weniger Steuern zahlen

Die vier Gemeinderäte verweisen in ihrer Mitteilung gleich zu Beginn auf einen Finanzplan, den sie im Internet veröffentlicht haben. Demnach sieht die Zukunft Unterstammheims ohne Fusion ziemlich rosig aus. Der Steuerfuss könnte um bis zu neun Prozentpunkte sinken. Die Schule senke den Steuerfuss ebenfalls um vier Prozentpunkte. Bei «voller Ausschöpfung» des Potenzials komme der Steuersatz in Unterstammheim also bei 109 Prozent zu liegen, heute sind es 122 Prozent. Ähnlich sehe es für Oberstammheim aus. Und gemäss «neusten Informationen» werde auch Waltalingen den Steuerfuss von 130 Prozent auf 2018 um acht Prozentpunkte senken.

Nicht erwähnt wird hingegen, dass Waltalingen den Steuerfuss nur bei einem Ja zur Fusion senken will. Dennoch sehen die vier Gemeinderäte die Situation als Beleg dafür an, dass Gemeindefusionen wirtschaftlich generell nichts bringen. Als weiteres Argument gegen eine Fusion nennen sie heutige schlanke Strukturen und die Kleinräumigkeit. Da habe man den Überblick und könne direkt Einfluss nehmen. Eine Fusion löse Begehrlichkeiten und Kosten aus. «Grosse Gemeinde gleich grosse Löhne, kleine Gemeinde gleich kleinere Löhne», lautet ihre Gleichung.

Wer kennt den Richtplan?

In einem Punkt beziehen sich die vier Gemeinderäte auf «Illusionen» von «gewissen Leuten, auch Politikern». Diese hätten die Vorstellung, dass es nach der Annahme der Fusion zu neuen Einzonungen kommen könnte. «Das erstaunt uns sehr.» Wer den kantonalen Richtplan kenne, wisse ganz genau, welche Gemeinden sich wie und wo entwickeln können. Die Gemeinden im Stammertal gehörten nicht dazu.

Einer der Adressaten könnte Christof Haab sein. Der Präsident des Gewerbevereins Stammheimertal hatte sich in einer Stellungnahme für eine Fusion ausgesprochen: Dazu bewogen hätten ihn etwa die Aussicht auf eine einheitliche Bau- und Zonenordnung und «die Möglichkeit, neue Gewerbezone auszusondern».

Ebenfalls kritisiert wird SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr, die sich nicht neutral verhalten habe. Ihre Stellungnahme sei «einseitig» gewesen. «Aus all diesen Gründen haben die vier Gemeinderäte von Unterstammheim die Nein-Parole herausgegeben.» ()