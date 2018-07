Gemeinsam die Hitze gemeistert

Erbarmungslos brennt die Sonne bereits am Samstagmorgen auf die Turnerinnen und Turner in Dinhard. Das Thermometer kratzt an der 30-Grad-Marke. Das zweite und letzte Wochenende des Regionalturnfestes steht an, der Brunnen zwischen Geräte- und Festzelt wird von Manchem zur Badewanne umfunktioniert. Im Festzelt cremen sich die Sportler und Besucher mit Sonnencreme ein, man hilft sich gegenseitig. Wenn die Turnvereine sich zu einem Wettkampf begeben müssen, spenden Sonnenschirme in der Hand ein wenig Schatten.

Spricht man die Turnerinnen allerdings auf die Hitze an, dann wird das Wetter kleingeredet. «Wir sind sehr hitzeresistent», sagt etwa Reto Wipf, Präsident des TV Marthalen. Oder: «Die Turner sind hart im Nehmen», wie Tanja Manz vom TV Seuzach sagt. Kollegin Claudia Steffen sieht in der Hitze auch Vorteile: «Das ist besser so. Bei diesen nackten Oberkörpern hat man auch etwas fürs Auge.»

Auf die Frage, was man gegen die Hitze am besten tun kann, antwortet mehr als einer der Sportler mit einem Grinsen: «Schwitzen.»

Konkurrenz klatscht mit

Es ist ein persönliches Fest mit einer lockeren Atmosphäre. Das Albanifest scheint niemand zu vermissen. «Hier kann man sich bei jedem dazusetzen, es ist herzlich, wie bei einer grossen Familie», sagt die Seuzacherin Manz. Der Zusammenhalt der Turner ist tatsächlich unübersehbar. Bei der Darbietung des TV Oberi im Gymnastikzelt klatschen die anderen Vereine, darunter auch die Konkurrenz, lautstark im Takt der Musik mit.

«Bist du einmal Turner, bist du immer Turner», sagt Hansjörg Meier vom TV Rickenbach. Er sitzt mit seinen Kollegen auf der Ladefläche eines Pick-Ups, auf der ein Festbank angeschweisst ist. Blauweisse ZKB-Sonnenschirme spenden Schatten. Für ihn ist klar: Es sei während des Tages zwar eine gesunde Konkurrenz vorhanden, aber: «Spätestens am Abend feiert man zusammen.» Der 45-jährige Meier betont auch die gute Durchmischung: «Von den 15- bis 65-Jährigen hast du hier alles.»

«Jeder ist willkommen»

Zu den jüngeren Teilnehmerinnen gehört die 15-jährige Dana Kläntschi aus Weisslingen. Zusammen mit ihren Kolleginnen aus der Mädchenriege wartet sie im Festzelt auf ihren ersten Aufritt an den Geräten und in der Leichtathletik. Wie sie in den Turnverein gekommen sei? «Es ist praktisch jeder in Weisslingen im Turnverein», antwortet sie.

Schräg gegenüber sitzt Severin Frei mit einer Apfelschorle in der Hand. Auf die Gemeinschaft angesprochen, sagt er: «Wir warten beispielsweise mit dem ersten Bier, bis alle ihre Wettkämpfe absolviert haben.» Für ihn hat das Gemeinsame auch schon während des Wettkampfes Platz: «Man turnt zwar schon gegeneinander, aber man feuert sich auch gegenseitig an.»

Der 15-jährige Neftenbacher Tim Harder erlebt das wenige Augenblicke später: Er versucht so lange wie möglich die Welt auf seinen Händen zu tragen, sprich: Er macht einen Handstand. Vorbeilaufende Turner rufen ihm zu, erst nach 90 Sekunden knicken seine Oberarme in der Mittagshitze ein. Noch am Morgen hatte auch er anderen geholfen und sie beim «Fötzelen» unterstützt.

Für Peter Greuter, Technischer Leiter der Turnregion Winterthur und Umgebung, ist die Turnerfamilie angesichts solcher Szenen nicht einfach eine Floskel: «Während des Regionalturnfestes unterstützen uns zig Nachbarsvereine.» Dieses Engagement sei auf die Turnerwerte zurückzuführen. «Man wächst damit auf, lebt diese Werte und gibt sie so an die nächste Generation weiter.» Diese Toleranz sei an den Festen auch zwischen den Vereinen spürbar: «Jeder ist willkommen.» (Der Landbote)