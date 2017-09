Gemüsesorten zum Geniessen

Zuerst muss er improvisieren: Christof Pannwitz würde der «Landbote»-Fotografin am liebsten Herbstgemüse präsentieren, das er an der «Genusswoche 2017» zubereiten will. Doch dieses ist noch nicht reif und damit auch noch nicht im Restaurant Schauenberg angekommen. Im Kühlraum findet er jedoch rasch eine Alternative. Pannwitz zieht eine Kiste frischen Palmkohl aus einem Regal, legt Krautstil dazu, Steinpilze, Semmelstoppeln, Artischocken, verschiedene Kürbisse und Tomaten. Dann liefert jemand auch noch im richtigen Moment Eier an. Und schon ist das Küchenteam mit Georg Hüneburg, Dominic Morath und Hani Menne bereit für das Bild.Die Köche im Restaurant Schauenberg sind sich gewohnt, mit dem zu arbeiten, was ihnen gerade zur Verfügung steht. Das Gemüse beziehen sie von einem Betrieb am Bodensee, der nach Demeter-Richtlinien arbeitet. Das Öko-Label stellt strengste Auflagen an Nachhaltigkeit und naturnahe Produktion.

Sternen und Schnurrberg

Christof Pannwitz setzt das ganze Jahr auf fair und ökologisch hergestellte Produkte aus der näheren Umgebung. Mitte September steht lokal Hergestelltes aber im ganzen Zürcher Oberland im Fokus. Natürli Zürioberland veranstaltet vom 14. bis 24. September die «Genusswoche 2017». Rund 20 regionale Betriebe nehmen dieses Jahr daran teil. Mit dabei ist etwa das Café Janz in Wila. Der Familienbetrieb serviert über Mittag Pulled-Pork-Burger und andere Spezialitäten aus regionalen Zutaten. Weitere Teilnehmer sind etwa die Alp Schnurrberg in Turbenthal mit Kneippwanderungen oder der «Sternen» in Sternenberg mit Wildgerichten.

Pfauenziegen weiden noch

Christof Pannwitz will während der Genusswoche im Restaurant Schauenberg nebst alten Gemüsesorten auch «Herbstgitzi» zubereiten. Die Ziegen weiden derzeit noch auf einem Hof in der Nähe. Ihre vordere Körperhälfte ist weiss, die hintere schwarz. Denn es handelt sich um «Pfauenziegen». Die Stiftung «pro specie rara» setzt sich für den Erhalt dieser eher seltenen Art ein.

Dasselbe Ziel hat auch Christof Pannwitz, obwohl er solche Ziegen schon bald kochen wird. Damit die Rasse weiter gezüchtet werden kann, müsse der Landwirt diese auch verkaufen können, sagt Pannwitz. «Es braucht Profit, um die Herde zu vergrössern.» Generell werde Ziegenfleisch heute von vielen unterschätzt, obwohl es in dieser Gegend schon seit jeher gegessen werde. «Richtig verarbeitet schmeckt es tadellos und böckelet überhaupt nicht.»

Wurzeln als Zugabe

Welches Gemüse zur Ziege serviert wird, ist noch offen. Pannwitz will aber «vergessene», also alte Sorten zubereiten, die es in Supermärkten kaum noch gibt.

Denkbar seien verschiedene Wurzeln, etwa Schwarzwurzeln, Haferwurzel oder Topinambur. Letztere schmecke je nach Zubereitung ähnlich wie Kartoffeln. Interessant seien auch diverse Karroten-, Kohle oder Randensorten: Gelbe Randen, weisse Randen oder Chiogga-Randen, die mit ihrem Hellrosa und Weiss auch toll anzusehen seien. Pannwitz ist vor allem die Vielfalt und die Abwechslung auf dem Teller wichtig. Mit seltenen Sorten zu arbeiten sei aber auch aufwendig. Die Köche überlegen sich ständig neue Rezepte und passen die Menükarte regelmässig den Lieferungen der Landwirte an.

Entscheidend ist da vor allem auch das Gespräch mit den Gästen. Denn im Restaurant Schauenberg werden nicht «nur» Filet-Stücke angeboten, sondern es wird möglichst das ganze Tier verarbeitet. Etwa wenn wie diesen Freitag ein ganzer Wasserbüffel aus dem Zürcher Oberland ankommt. Diesen Herbst vom 8. bis 12. November will Pannwitz an der «Metzgete» eine weitere Rarität anbieten: «Turopolje-Schweine» aus Hofstetten. Die Rasse stammt ursprünglich aus Kroatien und war einst praktisch ausgestorben. «Die Tiere brauchen viel Bewegung, weil sie rasch Fett ansetzen.» Das Fleisch sei intensiv rot. «Das kennt man heute gar nicht mehr.»

Das Konzept der «Genusswoche» gefällt Pannwitz. Es ist nicht das erste Mal, dass er teilnimmt, obschon er erst seit Anfang Jahr im Restaurant Schauenberg ist. Zuvor wirtete er in Thundorf im Kanton Thurgau und nahm schon damals an «Genuss»-Veranstaltungen teil, die es vielerorts in der Schweiz gibt (Kasten).



