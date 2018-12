Gemütliches Ladenbummeln

Beim Stichwort Sonntagsverkauf denken viele an grosse Menschenmengen, Hektik und überfüllte Läden. Doch so war es gestern in Winterthur nur teilweise, und noch weniger in Seuzach. Hier konnten die Besucher in aller Ruhe umherschlendern, sich mit den Ladeninhabern unterhalten und einen warmen Punsch oder eine Fahrt mit dem Rösslitram geniessen. Zwischen Migros und Bahnhof hatten diverse Geschäfte geöffnet, die Stimmung war unaufgeregt, von vorweihnachtlicher Hektik nichts zu spüren.

Bereits das elfte Jahr in Folge organisierten die Seuzemer einen Sonntagsverkauf. Von 11 bis 16 Uhr konnte man gestern an gut 20 Orten einkaufen, sich verpflegen oder bei einem Glücksspiel versuchen. Dass sich der Ansturm in Grenzen hielt, fanden die Ladeninhaber nach eigenem Bekunden gar nicht so schlimm: Nicht der Verkauf stehe an diesem Anlass im Vordergrund, sondern der Kundenkontakt.

Finanziell lohnen würde sich die Aktion kaum, sagten einige, darunter Silvana Iselin von lights.ch, schliesslich müssten mehrere Mitarbeiter bezahlt werden. «Aber viele Kunden nehmen sich die Zeit, um Geschäfte kennenzulernen, in denen sie sonst selten sind.» Der Kontakt sei ungezwungen und es gehe eher darum, gemeinsam ein Glas Prosecco zu trinken, als Verkaufsgespräche zu führen. «Eigentlich ist es mehr ein Tag der offenen Türe.» Iselins Laden war zum fünften Mal beim Sonntagverkauf dabei. «In den letzten Jahren war das Wetter immer sehr gut, dieses Jahr haben wir halt Pech gehabt.»

Wetterpech für die Marktfahrer

Die Ladenbesitzer schienen sich am schlechten Wetter weniger zu stören als die Marktfahrer am kleinen Markt, der dieses Jahr zum ersten Mal aufgestellt wurde. An sechs Ständen wurden Handschuhe, Mützen, Schmuck, Taschen und weitere Accessoires angeboten. «Je schlechter das Wetter, desto weniger Leute kommen natürlich an unserem Stand vorbei», sagte eine der ­Verkäuferinnen.

Katja Cattaneo-Schmid, In­haberin der «Schueh Laube», konnte dem Nieselregen andererseits Gutes abgewinnen: «Bei schönem Wetter stehen die Menschen draussen und plaudern, heute kommen sie hinein und schauen sich um.»

Die meisten, die gestern einen kleinen Adventsbummel machten, kommen selbst aus Seuzach – «etwa 90 Prozent», schätzt ein Ladeninhaber. Manch einer kam auch aus einer benachbarten Gemeinde und einige, so zeigte eine kleine Umfrage, verbrachten den ersten Advent damit, erst in Winterthur und dann an anderen Orten in den Läden zu schmökern und erste Geschenke zu kaufen.

Viele Besucher zog es in den Laden «Mohr, schöner leben», der sehr weihnachtlich geschmückt war. Anscheinend sind viele noch mit der weihnachtlichen Dekoration von Haus und Wohnung beschäftigt und nutzten nun die Gelegenheit, weitere Dekorationsartikel zu kaufen. Wer danach Hunger hatte, ging zum Beispiel ins Optikgeschäft Sonderer, wo nebst den Brillenständern ein Tisch und einige Stühle aufgestellt waren und die Besucher Risotto geniessen konnten.

Am gleichen Sonntag wie in Winterthur

Dass die Läden zeitgleich in Winterthur geöffnet waren, störte niemanden. Viele Ausweichmöglichkeiten hätte es bei den drei Austragungen in der Stadt auch nicht gegeben.

