Geschlagen, an den Haaren gezogen und mit dem Tod bedroht

Als ein «amour fou», eine rasende Liebe und eine grosse Leidenschaft bezeichnete die Verteidigerin des Beschuldigten das, was das Paar verband. Als eine sehr problematische Beziehung, bei der es ständig zu Streits und Eifersuchtsszenen kam, beschrieb es hingegen die Klägerin, eine 27-jährige Bulgarin, die am Freitag vor dem Bezirksgericht Pfäffikon aussagen musste. Rund sechs Jahre waren sie zusammen.

Sie hatte ihren Ex-Freund, einen 38-jährigen Madzedonier, beschuldigt, ihr per Telefon mit dem Satz «bleibe dort, wo du bist, ich bringe dich um» gedroht zu haben. Daraufhin habe sie «sehr viel Angst» bekommen, so dass sie sich drei bis vier Stunden lang nicht mehr getraut habe, nach Hause zu fahren.

«Ich hatte Angst, alleine zuhause zu bleiben.»Die Klägerin

Das war jedoch nicht das einzige, was sie dazu brachte, Anzeige zu erstatten. Ihr Ex-Freund hatte ihr laut ihren Aussagen Fausthiebe am Kopf versetzt, sie mehrmals geohrfeigt und an den Haaren gezogen. Und er hatte sie in ihrer Wohnung aufgesucht, sie immer wieder angerufen sowie Printscreens von Textnachrichten im Whatsapp-Profil publiziert – mit der Absicht, dass sie diese sehen würde. Und dies, obwohl ein Kontakt- und Rayonverbot bestand. Schliesslich soll er sie auch noch mit dem Auto auf der Strasse zweimal derart ausgebremst haben, dass sie anhalten musste.

Zu Freundin gezogen

All diese Handlungen hatten zur Folge, dass die Klägerin ihr Leben umstellen musste, wie ihre Anwältin darlegte. Eine Tante zog für eine Woche zu ihr. «Ich hatte Angst, alleine zuhause zu bleiben», gab sie gegenüber der Einzelrichterin als Begründung an. Und als die Tante wieder abgereist war, zog die Klägerin für rund einen Monat zu einer Freundin. Ein Arzt schrieb sie wegen Schlafstörungen für einige Zeit krank, sie begann, sich nach einer neuen Wohnung umzusehen.

Das sei alles nicht passiert, gab der Beschuldigte vor Gericht zu Protokoll. Es habe bei einigen Vorfällen Zeugen gegeben. «Also wieso sollte ich so etwas tun?», fragte er. Seine Ex-Freundin habe gelogen. Der Grund sei wohl ihr neuer Freund, mit dem sie habe zusammensein wollen.

«So etwas erfindet man nicht.»Richterin am Bezirksgericht Pfäffikon

Einzig die Anrufe (nicht aber die Todesdrohung) sowie den Besuch in ihrer Wohnung gab er zu. Sie habe ihn mitgenommen, er sei davon ausgegangen, dass sie sich aussprechen würden. Doch das sei wohl eine Falle gewesen, argumentierte seine Verteidigerin.

Sie plädierte auf Freispruch und anerkannte lediglich den Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen in zwei Fällen. Ihr Mandant solle höchstens mit einer Busse von 300 Franken bestraft werden, forderte sie. Der Staatsanwalt hatte eine unbedingte Gefängnisstrafe von zehn Monaten und eine Busse von 1500 Franken verlangt. Er legte ihm unter anderem Drohung, Nötigung und mehrfache Tätlichkeiten zur Last.

Strafmass gesenkt

Das Gericht sprach ihn mit Ausnahme eines Falles von Nötigung schuldig, senkte aber die Strafe auf sieben Monate bedingt mit einer Probezeit von drei Jahren. Er muss zudem eine Busse von 2000 Franken bezahlen. Und der Klägerin einen Schadenersatz von rund 3000 Franken, eine Genugtuung von 1800 Franken sowie weitere Gebühren und Kosten von mehreren Tausend Franken übernehmen. Es gebe keinen Grund, der Klägerin nicht zu glauben, sagte die Richterin. Sie habe konstante Angaben gemacht und die Tätlichkeiten glaubhaft geschildert. «So etwas erfindet man nicht.»