«Gewisse Aspekte von Humor sind angeboren»

Wer ist die humorloseste Person, die Ihnen je begegnet ist?

Willibald Ruch: Da fällt mir spontan ein Kontrolleur an der Grenze zwischen Kanada und den USA ein. Damals war Österreich noch nicht in der EU – und ich für ihn jemand, der sicher illegal in die USA einwandern wollte. Der Grenzkontrolleur nahm seine Arbeit sehr ernst, schaute sehr streng drein und hatte gleichzeitig einen Dialekt, der mich zum schmunzeln brachte.

Worauf führen Sie das zurück?

Auf die Rolle, in der er steckte, nämlich aufzupassen, dass keine illegalen Dinge passieren. Der übergrosse Ernst, die subjektive Wichtigkeit der Aufgabe hat ihn superernst gemacht, was zu einer humorfreien Interaktion geführt hat. Ein normales menschliches Gespräch war da kaum möglich.

Morgen ist der 1. April. Washalten Sie von dieser Tradition?

Als Kind fand ich es immer einen Ansporn mitzumachen, dann, als Erwachsener, habe ich den 1. April nicht mehr praktiziert. Erst als ich 2002 in die Schweiz kam, merkte ich, wie der Tag hier noch kultiviert wird. Humor ist eine wichtige Variable im Leben, es ist wichtig, dass wir sie pflegen. Am1. April werden wir reingelegt und können zeigen, dass wir über die Situation lachen können. Gleichzeitig fördert, sich den Scherz ausdenken, die Fantasie.

Wie definieren Sie Humor?

Ich halte mich an die traditionelle Definition im deutschsprachigen Kulturraum. Ich sehe Humor als eine Möglichkeit, den Widrigkeiten des Lebens, den Unzulänglichkeiten der Mitmenschen eine heitere Seite abzugewinnen. Das steht im Gegensatz zu anderen Bereichen aus dem Komischen, wie Spott, Satire, Sarkasmus, Zynismus, Nonsens oder Witz. Wobei die amerikanische Forschung fast alles unter Humor subsumiert. Da ging etwas Präzision in der Sprache verloren.

Hat der 1. April mit Humorzu tun?

Wenn man Humor so definiert wie ich, wenig. Für die Person, die einen in den 1. April schickt, ist das eher ein Scherz oder Spass. Der Betroffene wiederum kann Humor beweisen, indem er über die Sache lachen kann.

Wovon hängt es ab, welchen Humor eine Person hat?

Das hängt stark von der Persönlichkeit ab. Wir haben gesehen, dass Personen, die absurden, grotesken Humor mögen, eher offen sind für das Neue, Andersartige und Fremde. Während Menschen, die über Schotten- oder Blondinenwitze lachen, auch generell in ihrem Leben die Sachen in Schwarz und Weiss einteilen und gerne strukturierte Verhältnisse vorfinden. Hier sieht man klar, dass die generelle kognitive Komplexität, die jemand hat, auch beeinflusst, welche Art Witze man besonders lustig findet.

Kann man den Humor seiner Kinder beeinflussen? Oder hat einfach jede Generation ihren eigenen Humor?

Es gibt Aspekte von Humor, die angeboren sind, zum Beispiel, wie gerne jemand lacht oder zu positiven Emotionen neigt. Sonst lernt man Humor über Medien und die Peer Group. Mit den neuen Möglichkeiten, alleine technisch, lernt man heute schneller. Auch Geschmacksgrenzen werden jeweils weiter gedehnt, neue Generationen finden andere Grenzen. Die Unterschiede zwischen einzelnen Personen sind aber immer grösser als zwischen Generationen.

Oft wird Humor auch mit der Kultur in Verbindung gebracht, zum Beispiel spricht man den Engländern einen schwarzen Humor zu oder den Schweizern eher Humorlosigkeit. Woher kommen diese Stereotype?

In Ländern, wo die Leute sehr präzise sind, sehr genau arbeiten, da hat man schneller den Eindruck, dass sie humorlos sind. Weil man nicht gleichzeitig etwas supergenau machen und verspielt mit dem Thema umgehen kann. Was aber stimmt: Wo hat Humor seinen Platz in den einzelnen Ländern? Erwartet man im Supermarkt, dass einen die Kassierin mit einem Scherz anspricht? Das ist in manchen Ländern gang und gäbe und in den deutschsprachigen Ländern weniger. Das spricht aber nicht für Humorlosigkeit, sondern klarere Regeln, wann Humor angemessen ist oder nicht. Also Begräbnisse, Schule, Arbeit, Sitzungen – hat da Humor Platz oder nicht.

Was ist entscheidend dafür, dass jemand Humor hat?

Ich würde nicht sagen, dass jemand Humor hat oder nicht. Wir sehen eher fliessende Unterschiede in der Menge und der Art des Humors. Entscheidend ist, wie viel man das Kind in sichbewahrt hat, ob man bereit ist zu spielen. Humor ist ja auch Spiel mit Ideen. Wie sehr man Fantasie reinbringt und im Zwischenmenschlichen nicht nur faktisch kommuniziert, sondern auch Über- und Untertreibungen zulässt.

(Der Landbote)