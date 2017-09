Grossandrang bei Pilzkontrollstelle –Hälfte der Pilze ist ungeniessbar oder giftig

Für das Wachstum der Pilze herrschen seit geraumer Zeit fast schweizweit ideale Witterungsbedingungen. Seit einigen Wochen werden deshalb die Pilzkontrollstellen von Sammlern mit prall ­gefüllten Körben geradezu überrannt. Auch in Winterthur. «Besonders gross war der Andrang am vergangenen Sonntag», sagt die erfahrene, langjährige Winterthurer Pilzkontrolleurin Anita Wehrli. «Obschon wir zu zweit ­waren, sind wir mit dem Pilze­kontrollieren fast nicht mehr nachgekommen.»

Bedenkliche Entwicklung

Auch wenn sich Wehrli grundsätzlich darüber freut, dass sich ins­besondere vermehrt auch jüngere Menschen für Pilze interessieren, hat sie dennoch einige Beobachtungen gemacht, die sie nachdenklich stimmen. Gerade gegenüber den im Trend liegenden Pilz-Apps als Bestimmungshilfe ist die Winterthurer Pilzfachfrau eher skeptisch eingestellt. «Eine Pilz-App ist keine sichere Sache», ist Wehrli überzeugt. «Denn jeder Pilz hat einen Doppelgänger. Und der Steinpilz beispielsweise sieht je nach Reifegrad recht unterschiedlich aus.» Ein Speisepilzsammler, der sich bei der Bestimmung nur von einer App leiten lasse, spiele deshalb grob fahrlässig mit seiner Gesundheit.

Dem pflichtet auch die Ärztin Katharina Schenk von der Be­ratungsstelle Tox Info Suisse bei. «Viele junge Leute überschätzen sich und sind zu sorglos.» Pilz-Apps würden nie den Tast- und Geruchssinn ersetzen «und schon gar nicht den Gang zur Pilzkon­trollstelle». Ein grosses Problem stellen laut Schenk aber offenbar auch die «unbelehrbaren und selbst ernannten Pilzexperten dar». Sie weiss: «Nicht selten melden sich eines Tages bei uns genau diese beratungsresistenten Hobbysammler und weisen dabei die klassischen Vergiftungssymptome auf.» Man rate deshalb grundsätzlich allen Pilzsammlern, ihre Pilze immer einer Pilzkontrollstelle zu zeigen.

Rechthaberische Pilzsammler

Auch Wehrli begegnet als Winterthurer Pilzkontrolleurin regelmässig solchen rechthaberischen Sammlern. «Leider gibt es immer mal wieder Leute, die glauben, mich belehren zu müssen. Diese Leute wollen nicht anerkennen, dass ich es aufgrund meiner Schulung und Erfahrung schlicht ­besser weiss als sie.» Wehrli stellt ganz allgemein in Bezug auf die Pilzsammler ein grosses Nichtwissen fest. «Viele Leute sammeln einfach alle Pilze und schauen gar nicht, was sie da im Korb haben.» Bei der Kontrolle müsse sie deshalb nicht selten die Hälfte der ­gesammelten Pilze wieder aussortieren, weil diese entweder nicht geniessbar oder gar giftig sind. Dass es derzeit schweizweit eine rekordhohe Zahl an Vergiftungsfällen gibt, wundert sie darum nicht sonderlich. «Der Verein für Pilzkunde überlegt sich nicht zuletzt aus diesen Gründen, ob man nächstes Jahr einen Kurs für Anfänger anbieten will», sagt Wehrli.

Einzelne Sammler kommen bei ihr auch privat vorbei – meist unangemeldet. «Ich kann sie nicht wegschicken», sagt Wehrli. «Denn ich will nicht schuld daran sein, dass diese Leute giftige Pilze ­essen.» (Landbote)