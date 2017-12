Grosskonzern als Chance

Eine spektakuläre Neuigkeit erreichte gestern Morgen die rund 170 Mitarbeiter der Firma Hug Engineering in Elsau. Das Unternehmen wechselt den Besitzer. Die Konzernmutter Elring Klinger verkauft die Hug Engineering. Der neue Besitzer ist ein französischer Konzern: Faurecia in Paris. Faurecia ist der grösste Automobilzulieferer der Welt. Die Nachricht vom Verkauf weckt in Elsau positive Erwartungen. Faurecia bietet einen verbesserten Marktzugang für die Produkte von Hug.

Schiffe und Lokomotiven

Faurecia rüstet Automobile aus. Jeder vierte PW auf der Welt ist mit Sitzen, Armaturen oder anderen Teilen von Faurecia ausgerüstet. Auch im Bereich Abgasreinigung ist Faurecia führend. Die Aktienmehrheit am Konzern hält PSA Peugeot Citroën.

Bei Hug wird die Abgasrei-nigung von grossen Gas- und Dieselmotoren entwickelt. Hug hat eine starke Stellung auf Schiffen, in Lokomotiven und in Kraftwerken. «Alle Schiffe auf dem Zürichsee und alle Diesellokomotiven der SBB sind mit unseren Kata­lysatoren und Partikelfiltern ausgestattet», sagt Michael Hug. Er ist der Bruder des Gründers Thomas Hug und heute technischer Chef derFirma.

Der Radius der Elsauer Firma reicht laut Hug von den Schweizer Seen bis auf die Weltmeere. «Viele grosse Kreuzfahrtschiffe sind mit unseren Systemen ausgestattet.» Dazu kommen Frachtschiffe auf Meeren und Wasserwegen. Zu Lande ist der US Postal Service mit Bussen unterwegs, deren Abgase seit 2013 von Hug-Systemen gereinigt werden.

Know-how in Elsau

Faurecia liefert im Bereich Abgasreinigung Katalysatoren für PW. Diese haben eher kleine ­Motoren. Die Hug Engineeringin Elsau füllt mit der Spezialisierung auf Grossmotoren eine ­Lücke im Angebot von Faurecia. Umgekehrt profitiert Hug von der Bekanntheit des französischen Konzerns.

Laut Hug ist der Standort Elsau durch den Besitzerwechsel gesichert. «Faurecia sieht in unseren Mitarbeitern das wichtigste Kapi­tal der Firma. Würde diese ihren Standort wechseln, wäre das Know-how weg.»

Hug geht ­sogar noch weiter. Hug Engineering wird innerhalb des weltweit verflochtenen Konzerns die Rolle eines Entwicklungszentrums einnehmen. «Es kann durchaus sein, dass Ingenieure aus dem Ausland zu unserer Belegschaft dazustossen.»

Dass das erwartete Wachstum vor allem in Elsau erfolgt, kann Hug jedoch nicht versprechen: «Wir haben auch Niederlassungen in drei europäischen Ländern sowie in den USA und in China.» Hug Engineering bildet einen Konzern im Konzern. Mit einem für 2017 geschätzten Umsatz von 55 bis 60 Millionen Franken und 3 bis 5 Millionen Franken Rein­gewinn ist Hug Engineering im Eulachtal ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Ihr Stammwerk befindet sich direkt an der Eulach westlich des Ortskerns.

Grossmotoren mit Zukunft

Der Markt für die Abgasreinigung könnte langfristig schrumpfen. Dies, wenn Elektromotoren Verbrennungsmotoren ersetzten. «Derzeit spielt sich ein Wettkampf zwischen Elektro- und Verbrennungsmotor ab», sagt Michael Winkler, Börsenanalyst für die Automobilindustrie bei der Zürcher Kantonalbank. In der Technik der Verbrennungsmotoren liegen laut Winkler noch entscheidende Verbesserungen drin. «Der Verbrennungsmotor wird so schnell nicht verschwinden», sagt Winkler.

Erst recht weiter auf die Verbrennungstechnik angewiesen sind Grossmotoren. «Ein Ozeanriese hat eine Leistung von bis zu hundert Megawatt. Das schafft kein Elektro- oder Wasserstoffantrieb», sagt Hug. Die Hug Engineering AG bleibt weiterhin in einer Zukunftssparte tätig.

(Landbote)