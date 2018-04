Grossprojekt geht bald in die finale Runde

Auf der St. Gallerstrasse in Räterschen gilt offiziell Tempo 60, aber wie es an einer Informationsveranstaltung des Tiefbauamts Zürich vor eineinhalb Jahren hiess: «Dank der geradlinigen Strassenführung wären auch 90 möglich.» Um die Sicherheit zu erhöhen, will der Kanton die Staatsstrasse deshalb umgestalten. 8,2 Millionen Franken will er investieren.

Mehrere Massnahmen sind vorgesehen: Zum einen soll das Tempo in Räterschen von 60 auf 50 Stundenkilometer reduziert und zum anderen die Strassenführung angepasst werden. Neu hat die Strasse dann keinen Mittelstreifen mehr, sondern eine Kernfahrbahn und beidseitig einen 1,5 Meter breiten Velostreifen sowie ein 2,5 Meter breites Trottoir.

Ebenfalls vorgesehen sind sogenannte Mehrzweckstreifen im Bereich von Einmündungen in die St. Gallerstrasse. Die Streifen befinden sich in der Strassenmitte und sind auf beiden Seiten durch Pfosten oder Verkehrsinseln begrenzt. Sie dienen Auto- und Velofahrern als Einspurhilfe und Fussgänger können sie beim Überqueren der Strasse für einen Sicherheitsstopp nutzen.

Fussgängerstreifen bleiben

«Wir haben eingebracht, dass trotz der Mehrzweckstreifen Fussgängerstreifen bestehen bleiben», sagt Ueli Renggli, Hochbauvorsteher der Gemeinde Elsau. Das Konzept sehe das eigentlich nicht so vor, aber man habe in Elsau Bedenken bezüglich der Sicherheit gehabt. Projektleiter Gert delle Karth bestätigt, dass man das Bauprojekt für Fussgänger optimiert habe: «Im Bereich des Bahnhofs wird es weiterhin klassische Übergänge geben.»

Auch sonst habe man einige Anpassungen gemacht. So habe man die Kernfahrbahn, wo zukünftig Tempo 50 gelten soll, weiter ins Ortszentrum gerückt: «Der Wohnbereich befindet sich im Zentrum. Im Bereich des Gewerbes gilt weiterhin Tempo 60.»

Baustart 2019

Das Projekt befinde sich so weit auf Kurs, sagt delle Karth. Das Tiefbauamt rechnet damit, die Pläne im Mai oder Juni im Einspracheverfahren auflegen zu können. Der Baustart sei 2019 geplant. «Es ist ein grösseres Projekt, das kann man nicht in einem Jahr umsetzen», sagt delle Karth. Zu klären gebe es vor dem nächsten Schritt nur noch einige technische Details.

Vonseiten der Gemeinde freut man sich, dass das Projekt bald fertig geplant ist: «Endlich geht es weiter», sagt Renggli. Grundsätzlich habe die Gemeinde wenig Einfluss auf ein Kantonsprojekt, aber das Tiefbauamt habe bei Einwänden zugehört. Die Gemeinde ihrerseits wolle der Bevölkerung nun zuhören. «Falls Einsprachen kommen, dann interessiert uns das und wir würden sie allenfalls auch unterstützen», sagt Renggli.

Zu Ohren gekommen sei ihm bis jetzt nichts mehr, aber als das Projekt erstmals präsentiert worden sei, habe es einige kritische Stimmen gegeben. So hätten einige Leute eine grössere Temporeduktion gefordert. «Sie fanden 50 Stundenkilometer immer noch zu schnell in Räterschen.» Doch es gälten die Vorgaben des Kantons.

()