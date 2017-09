Gruppenweise die Zukunft planen

Rund 75 Personen haben sich am Samstagvormittag in der Hettlinger Mehrzweckhalle versammelt. In kleinere Gruppen eingeteilt sassen sie jeweils um einen bunt beschrifteten Flipchart herum. Grund für die Versammlung war die örtliche Zukunftskonferenz. Dabei haben die Bürger eineinhalb Tage lang die Entwicklung ihrer Gemeinde geplant. «Die Leute haben wirklich sehr engagiert mitgewirkt», sagt Gemeindepräsident Bruno Kräuchi.Angefangen hat die Zukunftskonferenz bereits am Freitagabend, mit der Festlegung von Hettlingens Stärken und Schwächen. «Viele vermissen hier ein Dorfzentrum im Sinne eines Begegnungsorts», erklärt Kräuchi. Aber auch die mangelnde Verkehrssicherheit auf der Schaffhauserstrasse sowie die Bildungs- und Energiepolitik seien immer wieder zur Sprache gekommen.

Langfristige Ziele

Im Anschluss an die ersten Diskussionen wurden verschiedene Gruppen gebildet, die sich mit den einzelnen Themen beschäftigten. Diese Gruppen haben dann in Leitsätzen festgehalten, wie sich Hettlingen bis ins Jahr 2040 entwickeln soll. «Die viele Arbeit soll am Ende nicht umsonst gewesen sein», sagt Kräuchi. So wolle man gewisse Leit­sätze auch in künftige Legislaturziele einfliessen lassen.

Die erarbeiteten Leitsätze waren meist sehr allgemein formuliert. In einigen Bereichen sind jedoch bereits gewisse Entwicklungen absehbar. So sagt Gemeindepräsident Kräuchi zum Beispiel: «Wir wollen die örtlichen Fotovoltaikanlagen bis 2020 von heute 0,7 Quadratmetern auf 1,2 Quadratmeter pro Person erweitern.» Auch die Gruppe für das Wohnen im Alter hat bereits konkrete Pläne entwickelt. «In Hettlingen sollen generationenübergreifende Genossenschaftswohnungen entstehen», sagt eine Frau aus der Gruppe. Die Frage sei nur noch, wie man die Ideen nun am besten realisiere.

Ergebniskonferenz geplant

Der Startschuss für die Ausarbeitung der Leitsätze soll am 5. Oktober fallen. Die Teilnehmer der Zukunftskonferenz konnten sich dafür freiwillig in verschiedene Arbeitsgruppen eintragen. Diese Gruppen sollen die festgelegten Ziele zu einem konkreten Leitbild komplettieren. «Dabei gibtes eine Art Patensystem. Der ­Gemeinderat steht den Gruppen jederzeit als Unterstützung zur Verfügung», erklärt Kräuchi. Am 3. März 2018 findet dann eine Ergebniskonferenz statt.

Die Hettlinger Bürger scheinen die ausgeprägte Mitwirkungsmöglichkeit zu schätzen. «Ich finde es wichtig, dass die Strategien der Gemeinde auf diese Weise erarbeitet werden», sagt zum Beispiel ein Mitglied der Gruppe für moderne Arbeitsplätze. Auch die Frau aus der Arbeitsgruppe für Wohnen im Alter fand den Austausch interessant und lebendig. Ihr persönliches Fazit zur Zukunftskonferenz: «Ich bin froh, dass ich hier bin.»

Für die Behördenmitglieder war der Anlass ebenfalls von grosser Bedeutung. So sagt auch der Gemeindepräsident: «Wenn man ein Leitbild erarbeitet, muss man auch wissen, was das Volk will.» Durch die Zukunftswerkstatt habe die Gemeinde nun die entsprechende Bestätigung erhalten. Grosse Überraschungen gab es dabei laut Kräuchi nicht: «Dafür kenne ich Hettlingen bereits zu gut.» (Der Landbote)