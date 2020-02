HCR und Red Ants schaffen das Break

Für den HC Rychenberg begann das Playoff in Maienfeld so, wie die Vorgeschichte hatte vermuten lassen. Zum einen ging die Partie auf Anraten der kantonalen Behörden ohne Zuschauer über die Bühne, zum anderen befleissigten sich beide Teams einer vorsichtigen Herangehensweise. Um sofort in die Playoffs hineinzufinden, ging es zuallererst darum, in den Defensiv den Zugriff aufs Geschehen zu gewinnen und möglichst wenige Fehler zu begehen.

Dies gelang beiden Mannschaften ziemlich gut. Dass der Weg zu richtig guten Torchancen in den ersten vierzig Minuten nur sehr selten gefunden wurde, lag freilich auch daran, dass dem Angriffsspiel auf beiden Seiten zu oft die Präzision auf den letzten Metern abging. Die etwas besseren Chancen besassen noch die Winterthurer. Sie gaben wiederholt Abschlüsse aus der Halbdistanz ab, wie etwa Tim Aeschimann in der 27. Minute bei seinem Ausgleich zum 1:1, während die Malanser zumeist aus der Distanz abschlossen. Die Vorteile des HCR waren aber so geringfügig, dass das 2:2 zur zweiten Pause in Ordnung ging.

Führung erst preisgegeben

Immerhin rechtfertigten sie, dass Captain Nils Conrad, der in der 21. Minute am Pfosten gescheitert war, sein Team kurz nach Beginn des Schlussdrittels erstmals in Führung brachte und diese wenig später auf 4:2 ausbaute. Malans schien darauf keine passende Antwort zu finden. Mit einem umstrittenen Treffer und einem Freistoss 137 Sekunden vor dem Abpfiff, bei dem die Zuordnung beim HCR nicht stimmte, schaffte es doch noch den Sprung in die Verlängerung. In dieser sorgte Dóža in doppelter Überzahl nach 18 Sekunden für die Entscheidung.

«Es ist erst ein erster Schritt. Morgen gilt es diesen zu bestätigen.»Philipp Krebs, Trainer HC Rychenberg

HCR-Trainer Philipp Krebs gab sich verständlicherweise trotz des Breaks zurückhaltend: «Es ist erst ein erster Schritt. Morgen gilt es diesen zu bestätigen. Wir brachten heute aber drei Drittel lang eine gute Energie auf den Platz und waren eventuell die leicht bessere Mannschaft. Wir spielten von A bis Z ziemlich solide durch.» Gefallen hatte ihm besonders die Nehmerqualitäten seiner Spieler, blieben sie doch trotz zweimaligem Rückstand und Zweifeln an der Regularität der ersten drei Malanser Tore ruhig. Insgesamt sprach Krebs von «einem guten Start, geprägt von zwei nicht so schlechten Torhütern.»

Die zweite Partie der Best-of-7-Serie findet am Sonntag um 17 Uhr in der Axa-Arena statt. Zugelassen sind maximal 900 Zuschauer.

Red Ants: 3:0 nach zwölf Minuten

Die wesentlich grössere Überraschung als der Starterfolg Rychenbergs war der 5:4-Auswärtssieg der Red Ants beim Auftakt zum Playoff-Viertelfinal der Frauen gegen Titelverteidiger Kloten-Dietlikon. Grundlage dafür war eine 3:0-Führung nach knapp zwölf Minuten. Carola Kuhn war doppelt erfolgreich und Margrit Scheidegger, die zwei Tage vorher nur ganz knapp nicht zur Winterthurer Sportlerin des Jahres erkoren worden war, erhöhte nach 11:45 auf 3:0. Bei halber Spielzeit führten die Winterthurerinnen dank Geraldine Rossier sogar 4:0.

Diesen Vorsprung brachten sie über die Zeit, obwohl Kloten-Dietlikon auf 2:4 und 4:5 herankam. Entscheidend war letztlich, dass Melea Brunner dazwischen das 5:2 erzielen konnte. Diesen Vorsprung brachten die Red Ants knapp über die Zeit.

Am Sonntag können sie ihre Ausgangslage in der Best-of-5-Serie vor eigenem Publikum verbessern. Spielbeginn in Oberseen ist um 15 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen. Der Partie am Samstag im Klotener Stighag wohnten 350 Fans bei.