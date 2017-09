Helmübergabe nach über vier Jahrzehnten

Weisse Helme sind bei Arbeiten im Wald nicht erlaubt. Grell müssen sie sein. Orange, gelb oder mit leuchtenden Streifen versehen, damit man die Arbeiter im Wald gut erkennt. Das weiss Staatsförster Ruedi Weilenmann natürlich, schliesslich hat er seinen Beruf im Herbst 1976 angetreten, unterrichtet seit 26 Jahren an der Berufsbildungsschule Winterthur und schreibt regelmässig Fachbeiträge in der «Elsauer Zytig» oder der Zeitschrift «Züriwald». Deshalb sagt er auch: «Das ist wohl eher einer fürs Büro», als er den Helm mit Aufschrift Verantwortung an seinen Nachfolger Fabian Tanner überreicht. Ein Helm, der laut Weilenmann «schwer drückt».

«Aufhören ist nicht einfach»

Damit nahm er an seiner offiziellen Verabschiedung im Rümiker Restaurant Rümispitz vor rund 30 Personen Bezug auf den tödlichen Unfall seines Vorarbeiters im März 2015, mit dem er während 37 Jahren zusammengearbeitet hatte. «Damals hat es mir den Teppich unter den Füssen weggezogen», sagte Weilenmann. Das Team habe diese Erfahrung aber vorbildlich zusammen verarbeitet. Er war sichtlich bewegt, als ihm Erwin Schmid, Leiter des Staatswaldes, das Geschenk überreichte, das er sich im Vorfeld gewünscht hatte: die Motorsäge des verunglückten Freundes.

Weilenmann wollte Tanner, der nach Dinhard gezogen ist und Ende September seine Ausbildung an der höheren Fachschule zum Förster abschliessen will, keine Ratschläge mit auf den Weg geben: «Du musst selber herausfinden, wie du mit Problemen umgehst, ich gebe dir dabei alle Freiheiten.» Während des Oktobers wird Weilenmann ihn noch einarbeiten, obwohl er bereits Anfang August 65 Jahre alt geworden ist. Tanner hat seinen Vorgänger in seiner kürzlich abgegebenen Diplomarbeit nicht nur als Arbeitskollegen, sondern als Freund betitelt: «Das hat mich sehr berührt und ist bei Übergaben zwischen den Generationen keine Selbstverständlichkeit», sagt Weilenmann.

Für ihn ist das Aufhören nicht einfach. Von der Verantwortung, die er abgeben kann, einmal abgesehen. «Ich habe noch viele Ideen in meinem Kopf», sagt er. Eine davon sind etwa Drohnen, mit denen man nach Sturmschäden über die betroffenen Wälder fliegen und diese so aus sicherer Distanz beurteilen kann. Zuletzt hat er dies Anfang August nach dem Sturm im Stammertal getestet. «Nach dem Sturm Lothar 1999 waren alle in den Wald gerannt, um zu schauen, wie beschädigt ihr Waldstück ist, das war sehr gefährlich», sagt Weilenmann. Er, der den ersten Computer bereits 1986 im Büro stehen hatte, war auch als EDV-Supporter des Staatswaldes tätig. Seine Schulklassen an der Berufsschule wird er sicher noch bis im Frühling unterrichten. «Ich habe die Schüler dieses Jahr gefragt, ob ich nicht jetzt schon aufhören soll. Das haben aber alle abgelehnt.»

Ein sanfter Einstieg für Tanner

Weilenmann gibt sich bescheiden: «Es geht nicht um mich, sondern den Wald.» Er bezeichnet ihn als «Königreich ohne König, ich bin nur der Fürsprecher».

Dem nächsten «Fürsprecher», der den vielen verschiedenen Interessengruppen im Wald gerecht werden muss, hat er gestern nebst dem Helm noch eine kleine Eibe, Tanners Lieblingsbaum, überreicht. Weilenmann übertrug die Eigenschaften des Baumes auf jene des Försters: «Er ist zäh, langlebig, elastisch und ab und zu ein bisschen giftig, was auch gut so ist.» Tanner bedankte sich, merkte nach der offiziellen Verabschiedung an, dass die Messlatte für ihn schon sehr hoch sei. Aber er kenne den Betrieb. Hat dort die Lehre zum Forstwart gemacht, nach dem tödlichen Unfall als Springer ausgeholfen und während der Ausbildung noch ein Praktikum im Betrieb absolviert, der dereinst 988 Hektaren Wald abdecken soll.

Wann, ist noch unklar. Denn Ueli Graf, der Förster des mittlerweile aufgelösten Forst-Zweckverbandes Ribewi (Rickenbach und Wiesendangen), wird erst in den nächsten Jahren, spätestens aber 2020, pensioniert. Tanner wird also vorerst nur ein halb so grosses Gebiet betreuen. Für ihn ist das optimal: «So kann ich mich gut einarbeiten und werde nicht direkt in den grossen Haufen hineingeworfen.» Dass das Gebiet von knapp 1000 Hektaren für einen Förster allein zu gross ist, wie es einige Waldbesitzer von Wiesendangen und Rickenbach befürchten, glaubt Tanner nicht. «Die Grösse ist machbar, ich habe drei Mitarbeiter, die mich unterstützen.» Sein Ziel ist, dass die Wälder so schön bleiben, wie sie es heute sind. (Landbote)