Hier kommt kein Glacewagen

Das Goupil-Mobil ist nicht mal zwei Wochen alt, hat 58 000 Franken gekostet und tönt wie ein Glacewagen. Es hilft aber beim Leeren von Abfallkübeln. Das Besondere daran: Es ist das erste elektrisch angetriebene Fahrzeug in der Flotte der Stadt Illnau-Effretikon. Sein Vorgänger, ein acht Jahre alter Pick-up Piaggio Porter, hat 125 000 Kilometer auf dem Tacho und musste ersetzt werden.

Vor einigen Jahren getestet

Dass Illnau-Effretikon eine Energiestadt sei, habe sicher einen weiteren Anreiz gegeben, sich nach einem Elektrofahrzeug umzusehen, sagt Tiefbauvorstand Erik Schmausser. Man habe aber schon vor einigen Jahren solche Fahrzeuge getestet. Diese hätten den Anforderungen jedoch nicht genügt. Denn: «Sie müssen bei Wind und Wetter im Einsatz sein können.»

Das Elektrofahrzeug hilft nicht nur beim Leeren von Kübeln, sondern auch beim Wischen von Wegen, die nicht maschinell gereinigt werden können. Es hat eine Ladefläche, auf der ein Besen oder ein Rechen mitgeführt werden können. An einer Hebevorrichtung am Heck ist ein Container für Abfälle befestigt. Und in einem Metallbehälter hinter der Fahrzeugkabine sind Werkzeuge und ein Handgebläse verstaut. Das Fahrzeug ist an sechs Tagen pro Woche im Einsatz. Die Stadt spart damit 1400 Liter Benzin im Jahr ein und stösst vier Tonnen weniger CO2 aus. Weil es fast geräuschlos fährt, ist es mit einer Klingel ausgerüstet. (Der Landbote)