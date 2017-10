Höhere Kanten, überwindbare Hindernisse

Die Bushaltestellen «Wisental» an der Schaffhauserstrasse in Unterohringen werden behindertengerecht umgerüstet. Dies geht aus einer amtlichen Publikation hervor. Weil es sich um eine Kantonsstrasse handelt, hat der Kanton ein Vorprojekt erarbeiten lassen und lädt nun die Bevölkerung ein, Stellung zu nehmen. Die entsprechenden Unterlagen liegen bis zum 13. November auf derVerwaltung in Seuzach auf.

Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt barrierefreie Haltestellen bis Ende 2023. Auf dem Gemeindegebiet von Seuzach entspricht noch keine der Haltestellen diesen Vorgaben, wie Bausekretärin Jacqueline Ringer auf Anfrage sagt. Umbaupläne bestehen bereits für jene an der Breitestrasse, «weil sich dort das Alterszentrum im Geeren befindet.» Man habe diese Haltestellen deshalb prioritär behandelt. Die öffentliche Auflage ist bereits erfolgt, der Umbau ist für nächstes Jahr vorgesehen. Die Bauarbeiten an der Schaffhauserstrasse lassen noch etwas länger auf sich warten. Sie beginnen, sofern alles nach Plan läuft, frühestens im Frühling 2019.

Unterschiedliche Höhen

In Unterohringen ist in Richtung Winterthur eine Fahrbahnhaltestelle und in Richtung Hettlingen eine Busbucht vorgesehen. Auch der jeweilige Fussweg, respektive sogenannte Warteraum, soll angepasst werden. Die Busbucht erhält eine 16 Zentimeter hohe Anlegekante. Damit ein Rollstuhlfahrer einsteigen kann, braucht er dennoch eine Rampe. Ohne Rampe geht es nur bei einer Höhe von 22 Zentimetern. Diese werden bei der Fahrbahnhaltestelle eingehalten.

Weshalb nicht gleich auf beiden Seiten? «Die wirtschaftliche Verhältnismässigkeit wäre nicht gegeben», heisst es im technischen Bericht des Effretiker Ingenieurbüro ewp. Denn dafür müsste der Kanton Land erwerben und grössere Umbauten vornehmen. Wegen der höheren Anlegekante muss die Fahrbahnhaltestelle zudem 15 Meter in Richtung Hettlingen verschoben werden. So ist einerseits sicher gestellt, dass der Bus wegfahren kann. Andererseits können die restlichen Verkehrsteilnehmer den Bus künftig überholen. Dies, weil sich die Distanz zum nahe gelegenen Übergang mit Schutzinsel vergrössert. Noch offen ist, ob auch das Bushäuschen verschoben wird. Die Kosten dafür müsste die Gemeinde tragen. Der Gemeinderat fällt an seiner nächsten Sitzung am 26. Oktober einen Entscheid.

Umbau für 400 000 Franken

Das Projekt kostet den Kanton 400 000 Franken. Es soll in Etappen ausgeführt werden. Umleitungen oder Umfahrungen sind beim Bau der Busbucht keine vorgesehen. Für die Fahrbahnhaltestelle wird es aus Platzgründen eine Umleitung brauchen. Während der Bauzeit sind auch provisorische Bushaltestellen notwendig. Die Zu- und Wegfahrt zum Restaurant Wisental bleibt jederzeit gewährleistet.

Mit Ausnahme der Haltestellen «Gemeindehaus» sollen dereinst alle Haltestellen auf Seuzacher Gemeindegebiet barrierefrei ausgestaltet werden – sofern der Umbau wirtschaftlich sinnvoll und verhältnismässig ist. So steht es im Gesetz und im Strategiebericht 2020 bis 2023 des Zürcher Verkehrsverbundes. (Der Landbote)