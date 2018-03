Hoppe, hoppe Reiter

Er: «Baby-Schildis!», «Königs-Pinguine». Sie: «Nein, Prinzessin-Pinguine!» Er: «Kolmonan!». Kormoran, tatsächlich? Gefragt nach dem Lieblings- und Wunsch-Zootier erwischen einen die beiden Geschwister Matteo (6) und Annalisa (4) bereit auf dem falschen Fuss. Die Euphorie auf dem Hinweg zu Zoo des Zirkus Knie ist gross an diesem nasskalten Karfreitagvormittag. Doch wie lange hält sie an? Die beiden haben ein Jahres-Abo im Zoo Zürich. Anstehen muss man beim Teuchelweiher nicht, und der Eintritt ist mit 2.50 Franken praktisch geschenkt. Kaum hereinspaziert zeichnet der leicht empörte Blick einer am Gatter wartenden Kamel-Dame den Kindern ein erstes skeptisches Grinsen ins Gesicht. Für ein Selfie lässt sich die Zweihöckrige aber nicht hingeben. Prompt niesst sie dem Autor aus Protest ins Ohr. 1:0 fürs Kamel, 0:1 gegen den Götti. Auch die Ziegen im benachbarten Gehege haben es mitbekommen. Immerhin zeigen sich die Lamas nicht.

Assad, der Vollblutaraber

Noch herrscht schläfrige Aufwachstimmung im Zirkus-Zoo, der vor allem ein Pferde- und Pony-Zoo ist: Die Tiere recken ihre Köpfe zwar bereits aus den Stallungen, lassen sich tätscheln und streicheln, einige scheinen dabei aber immer wieder leicht wegzudösen, erschöpft von der Vorstellung am Vorabend. Friesen, Andalusier, Araber, Palominos, Achal-Tekkiner und American Miniature Horse sind hier zu bestaunen, viele bestechen mit adrett gezöpfelten Mähnen, andere mit schlichter Eleganz, wie «Assad», der weisse Vollblutaraber. Den besten Pony, sind uns einig, trägt aber unsere Kameldame.

«Pony-Reiten!» frohlockt Annalisa. Ich denke beim Zuschauen verkniffen lächelnd «Bonjour Tristesse», sie fordert zwei Minuten später beim Absteigen quickfidel: «Nochmals!». Mit Pony-Reiten holt man definitiv auch ein Züri-Zoo-Kind ab. Eine Runde später aber fragen wir uns: «Und jetzt?». In der schwach ausgeleuchteten Manege gibt es noch etwas zu sehen. Dort steht das Training für ein noch eher widerspenstiges Pferd an. Im Kreis traben, anhalten, Männchen machen, weitertraben. Als ein zweites Pferd dazustösst, kommt es zum Gerangel und ein paar Biss-Attacken. Annalisa staunt: «Ui, ui, ui, ein wildes Rössli!».

Alle Wege führen zum...

Der Zoo-Ausflug wird kürzer als erwartet. Was nun? «Pony-Reiten!» – «Nein.» – «Skills Park!» – «Na gut.» Der nächste Zoo-Besuch folgt sicher, aber eher in Zürich oder in Rapperswil. (Der Landbote)