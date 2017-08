Hunde und Kapriolen aus Bytes und Bits

Schlägt man die Zeitung auf, versteht man die Zweifler an der Evolution des Menschen. Zu dieser Gruppe darf man wohl auch den österreichischen Künstler Oliver Laric zählen. Indes lässt er es nicht beim Zweifeln bewenden, er geht in der Kunsthalle einen Schritt weiter: Weil er nicht mehr länger an den Menschen als Krönung der Schöpfung glauben mag, erzählt er mit drei Arbeiten eine alternative Geschichte.Der 36-jährige, in Berlin arbeitende Künstler entthront auf der inhaltlichen Ebene den Menschen und setzt an seine Stelle den Hund oder Schakal. Und in einem Video wird die Evolutionsgeschichte rückwärtsgespult. Dazu passt, dass nicht nur für diese Ausstellung der Nordsaal in seine ursprüngliche Dimension rückgebaut wurde – eine wunderbare Fügung für all jene, die den Einbau des Videokabinettes als Verbrechen an einem wohlproportionierten Raum empfunden haben.

Treuer Hund Hachiko

Ist also im kleinen Saal räumlich alles wieder in der Balance, so ist die Huldigung an den Hund/Schakal noch leicht irritierend, es sei denn, man lese in den antiken Mythen nach. Dort existiert ein Zwitterwesen namens Hermanubis. Es wird als Gott mit dem Kopf eines Schakals dargestellt. Freilich setzt Laric den Akzent im Nordsaal bei einem zeitgenössischen Hundeepos. Auf der Stirnwand hat er in grossen, dreidimensional wirkenden Lettern den Namen «Hachiko» aufgepinselt. So hiess der japanische Hund, der weltweit zum Inbegriff der Treue aufgestiegen ist, weil er sein Herrchen, das er tagtäglich morgens an den Bahnhof begleitete und abends wieder abholte, auch nach dessen Tode am Bahnhof erwartete. Solch tierische Heldengeschichten rühren.

Ein zweites Denkmal setzt ihnen Laric in einem Relief auf der Längswand. In Kunstharz ausgeführt, zeigt es das Profil eines Hundes oder Schakals, überlagert von den rosa Fäden einer Qualle und eingebettet in einen Teppich von organischen Körperöffnungen mehrdeutigen Charakters. Das neuste Drucktechnologien nutzende Herstellungsverfahren ist äusserst komplex. Der Raum selbst erinnert nach diesen sparsamen Eingriffen an antike Grabstätten.

Superhelden

Im schönen Oberlichtsaal gelangt der Betrachter wieder ganz in die Gegenwart. Zumindest auf den ersten Blick. Laric liess mittig des Raumes eine weisse Projektionsmauer aufbauen. Darauf läuft ein 6-minütiges Video, das sich bekannter Comicfiguren, Kuschelwesen und Monster aus der Populärkultur bedient. Sie alle sind in einen Verwandlungs- und Evolutionsprozess involviert. In den witzigen Metamorphosen wird mit «high» und «low» jongliert, wird klassisches Personal mit Superhelden aus der Gegenwart gemixt und verwandelt sich der Mensch zurück in ein Raubtier.

So lösen sich scheinbar unverwechselbare Identitäten auf, werden aus Hanteln Autoräder, aus Superman ein Sportwagen, aus einem Fuchs ein römischer Gott, und entwickelt sich die Hand zurück in eine Klaue. In dieser Fantasy World tummeln sich Mischwesen wie einst in der antiken Sagenwelt. Eine wunderbar elegische Tonspur begleitet und taktet dieses filmische Bilderbuch, das dank raffinierter Digitaltechnik sichtbar macht, was man sich früher im Kopf vorstellte. Doch folgt man dem Künstler gerne bei seinen Kapriolen aus Bytes und Bits. (Der Landbote)