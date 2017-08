«Ich bin kein Star, aber man kennt mich»

«Steady Hooo». Wenn Urs Plüss (43) den zwei grossen Pferden diese Worte über die breiten, langen Rücken hinweg zuruft, bleiben sie stehen. So wenig braucht es, um die 800 Kilogramm schweren Tiere zu bändigen. «Solange Du ihnen vertraust, bleiben sie ruhig», sagt Plüss.

Den Beweis erbringen die beiden Pferde Charly und Krisi, die an diesem Mittwoch den Getränkewagen ziehen, gleich selbst. Plüss führt sie gegenüber der Notaufnahme des Kantonsspitals Winterthur aus dem Anhänger – kein ruhiger Ort, schon gar nicht morgens um halb Acht. Die zwei Tiere mit Stockmass 1.80 Meter lassen sich aber nicht beirren, auch nicht von heulenden Ambulanzfahrzeugen. Charly erschrickt nur ab sich selbst. «Er ist manchmal ein bisschen doof, er erschrickt, wenn er sein eigenes Huf abstellt», sagt Plüss und tätschelt dem 11-jährigen Wallach den Hals.

Zwei Monate rekognosziert

Auf das Pferd gekommen, genauer die grossen Shire Horses, ist Plüss 1994. Damals verbrachte er zwei Monate auf einem Shire-Hof in England. Er habe herausfinden wollen, was die Tiere für ein Wesen haben, erzählt er. Nach acht Wochen war ihm klar: Solche Tiere möchte er haben. Ihr gutmütiger, geduldiger, sanfter Charakter und ihre gleichzeitig elegante, stolze Art gefielen Plüss.

Fünf Jahre später reisten dann seine ersten zwei Pferde von England in die Schweiz. Seither sind weitere vier dazugekommen, und Plüss ist mit ihnen von Dättlikon auf einen Hof in Bürglen gezogen. «Hier haben wir immerhin 0,7 Hektaren Land, das ist nicht viel, aber es reicht.»

Kein Nine-to-five-Job

Wenn die sechs Hünen alle vor einen Wagen gespannt dahergestampft kommen, sei das schon eine Wucht, sagt Plüss. Sein Traum wäre ein Achtergespann. «Aber ich weiss, dass ich momentan keine Zeit hätte für acht Pferde.» Plüss ist zur Hauptsache Lastwagenchaffeur, zu 80 Prozent ist er angestellt. «Aber wenn man alle Arbeitszeit rechnet, dann arbeite ich zur Hälfte mit den Pferden», sagt er.

Auf diese Rechnung kommt er, weil die Tiere kein Nine-to-five-Job sind. Damit das Gespann um 8 Uhr in Winterthur losfahren kann, muss Plüss morgens um 6 Uhr aufstehen. Oft steht er noch spät abends im Stall. Der Aufwand ist nicht vergebens. «Ich nehme heute schon doppelt so viel mit Pferdefahrten ein, wie ich als Lastwagenchauffeur verdiene», sagt Plüss. Die Pferde seien dadurch selbsttragend.

Neben den Getränkelieferungen für Haldengut bietet Plüss Ausritte und Hochzeitsfahrten an, sein Gespann ist fester Bestandteil des Winterthurer und Zürcher Oktoberfests, und bald möchte er auch eine Fonduefahrt kombiniert mit einem zweitägigen Ausritt anbieten. «Das könnte besonders bei Engländern gut ankommen», sagt er. «Die mögen Fondue ungemein gern.» Mindestens genauso wichtig, wie der Lieferdienst, ist bei der Ausfahrt jeden zweiten Mittwoch in Winterthur der soziale Aspekt.

Am Strassenrand entlang

«Ich bin kein Star, keine Berühmtheit, aber man kennt mich in der Stadt», sagt Plüss, mit einer Spur Stolz in der Stimme. Von seinem knapp zwei Meter hohen Bock herunter winkt er den Buschauffeuren kameradschaftlich zu. Und immer wieder spricht er zu Charly und Krisi, lenkt sie mit der Stimme etwas rechts an den Strassenrand, damit er den schnelleren Verkehr möglichst nicht stört. Oft muss er Sicherheit und Regelkonformität gegeneinander abwägen. «Ich sollte eigentlich nicht auf dem Velostreifen fahren, doch wenn die Velos die Pferde rechts überholen, erschrecken sie eher», sagt er. Überholmanöver links seien sich die Zugtiere gewohnt.

«Gell, ihr seid’s zwei Schöne»

Wer sich von den zwei riesigen Pferden ziehen lässt, nimmt die Stadt entschleunigt war. Die Passanten vergessen für einen Moment ihren Stress, zücken das Handy und machen ein Foto. Ein älterer Mann ruft Plüss zu: «Ganz schöne Pferde haben Sie da.» Und wenn die Shires vor den Restaurants geduldig warten, dass Plüss zurückkehrt, bleiben sie nicht lange allein. Kinder laufen herbei und halten ihre Hände unter die riesigen Nüstern, Männer klopfen Charly und Krisi fachmännisch den Hals und reden vertraulich mit ihnen. «Gell, ihr seid’s zwei Schöne», «Ach, ich hab so gern Pferde», «Ich kann mich nicht satt sehen an Euch». Und eine Mitarbeiterin der Boutique s’Zäni im Graben sagt: «Ihr habt Glück, wir haben gerade Znünipause, wartet, ich hole Euch einen Apfel». (Der Landbote)